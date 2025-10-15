ASML示警中國需求明年恐下滑 但強調AI基礎建設需求強勁

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）提前在台積電法說會前一天公布財報，營運表現超乎預期，並看好AI基礎建設仍會帶動第4季成長強 勁，且明年持續成長，不過ASML示警明年中國需求將大幅下滑。

ASML公布第3季營收為75億歐元，純益為21 億歐元，毛利51.6%，優於預期。第3季度訂單金額54億歐元，其中36億歐元為極紫外統（EUV） 訂單。

ASML同時公布第4季展望，預估營收介於92至 98億歐元，毛利率預估約51%至53%，仍優於第3季。ASML預估今年全年營收年增幅將達15%，毛利率約為 52%，明年營收總額不會低於2025年。

ASML執行長富凱（Christophe Fouquet ）表示：「第3季營收達到75 億歐元，毛利率為 51.6%，符合公司預期，反映ASML本季良好表現。」

富凱進一步表示，隨客戶對EUV技術的導入加速，和高數值孔徑極紫外光（ High NA EUV） 技術的進展，公司看到產業對於微影製程的採用持續成長。

他接著說，為配合公司在3D整合領域為客戶提供支援的計畫，我們已交付了ASML首款服務於先進封裝領域的產品－TWINSCAN XT:260，這是一款 i-line 微影設備，其生產力較市場上現有的解決方案高出四倍。此外，我們也透過與 Mistral AI 的合作，將 AI 導入到我們全產品組合中，進而提高我們系統的效能和生產力，並提升客戶製程的良率。

富凱並強調說：「我們持續看到圍繞 AI 投資的正向動能，也擴及到包括尖端邏輯晶片與先進 DRAM晶片的客戶。」

不過富凱示警，預期中國客戶需求將下降，造成ASML明（2026 ）年在中國的總銷售淨額，將較2024年與2025年明顯減少。

儘管明年中國需求將大幅下降，但ASML仍給出第4季將強勁成長的展望，預估第4季營收將介於約92億到98億歐元，遠高於第3季的75億歐元；毛利率介於 51%至53%，也高於第3季的51.7。並預估明年營收仍比今年成長15%，毛利率約為52%。