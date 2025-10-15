快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

聽新聞
0:00 / 0:00

ASML示警中國需求明年恐下滑 但強調AI基礎建設需求強勁

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
ASML示警中國需求明年恐下滑， 但強調AI基礎建設需求強勁。 （路透）
ASML示警中國需求明年恐下滑， 但強調AI基礎建設需求強勁。 （路透）

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）提前在台積電法說會前一天公布財報，營運表現超乎預期，並看好AI基礎建設仍會帶動第4季成長強 勁，且明年持續成長，不過ASML示警明年中國需求將大幅下滑。

ASML公布第3季營收為75億歐元，純益為21 億歐元，毛利51.6%，優於預期。第3季度訂單金額54億歐元，其中36億歐元為極紫外統（EUV） 訂單。

ASML同時公布第4季展望，預估營收介於92至 98億歐元，毛利率預估約51%至53%，仍優於第3季。ASML預估今年全年營收年增幅將達15%，毛利率約為 52%，明年營收總額不會低於2025年。

ASML執行長富凱（Christophe Fouquet ）表示：「第3季營收達到75 億歐元，毛利率為 51.6%，符合公司預期，反映ASML本季良好表現。」

富凱進一步表示，隨客戶對EUV技術的導入加速，和高數值孔徑極紫外光（ High NA EUV） 技術的進展，公司看到產業對於微影製程的採用持續成長。

他接著說，為配合公司在3D整合領域為客戶提供支援的計畫，我們已交付了ASML首款服務於先進封裝領域的產品－TWINSCAN XT:260，這是一款 i-line 微影設備，其生產力較市場上現有的解決方案高出四倍。此外，我們也透過與 Mistral AI 的合作，將 AI 導入到我們全產品組合中，進而提高我們系統的效能和生產力，並提升客戶製程的良率。

富凱並強調說：「我們持續看到圍繞 AI 投資的正向動能，也擴及到包括尖端邏輯晶片與先進 DRAM晶片的客戶。」

不過富凱示警，預期中國客戶需求將下降，造成ASML明（2026 ）年在中國的總銷售淨額，將較2024年與2025年明顯減少。

儘管明年中國需求將大幅下降，但ASML仍給出第4季將強勁成長的展望，預估第4季營收將介於約92億到98億歐元，遠高於第3季的75億歐元；毛利率介於 51%至53%，也高於第3季的51.7。並預估明年營收仍比今年成長15%，毛利率約為52%。

ASML 營收

延伸閱讀

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

愛因霍芬馬拉松看見台灣 旅荷台人穿TAIWAN跑衣上場

台積電明年先進封裝產能全面滿載 日月光、京元電跟著旺

相關新聞

「美國能用的棍子比蘿蔔多很多」我半導體僅剩1優勢 台積電壓力增

美國總統川普關稅政策牽動全球供應鏈，學者今天指出，台灣半導體原具備4項競爭優勢，但現在除了晶圓代工模式，其餘均已被破壞；...

AI產業泡沫化？童子賢：產業已有經驗 小泡沫此起彼落無妨

人工智慧大廠OpenAI近期一連串與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）建立複雜的「股權換訂單」合作模式，加劇市場憂心A...

ASML示警中國需求明年恐下滑 但強調AI基礎建設需求強勁

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）提前在台積電法說會前一天公布財報，營運表現超乎預期，並看好AI基礎建設仍會帶動第4...

晶圓代工產能利用率優於預期 集邦預測零星業者醞釀漲價

集邦科技今日發布最新調查指出，2025年下半年因美國半導體關稅尚未實施，以及IC廠庫存水位偏低、智慧型手機進入銷售旺季，...

外資持股8成 台積電會變美積電？學者揭1案例：美國不可能佔領台積

台積電據報有八成股份在外資身上，外界關注會否有成為「美積電」風險，不過，台大經濟系名譽教授陳添枝稱，美國不可能佔領台積電...

Kuiper落地台灣 ！殺出「黑馬」遠傳 中華電信不放棄、持續爭取合作

亞馬遜低軌衛星Kuiper預計2026年推出服務。數發部部長林宜敬15日透露遠傳（4904）可望成Kuiper商轉的營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。