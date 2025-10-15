快訊

晶圓代工產能利用率優於預期 集邦預測零星業者醞釀漲價

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶圓代工產能利用率優於預期，集邦預測零星業者醞釀漲價。歐新社
集邦科技今日發布最新調查指出，2025年下半年因美國半導體關稅尚未實施，以及IC廠庫存水位偏低、智慧型手機進入銷售旺季，加上AI需求持續強等因素，晶圓代工廠產能利用率並未如原先預期有所下修，部分晶圓廠第4季的表現更將優於第3季，已引發零星業者醞釀對BCD、Power等較緊缺製程平台進行漲價。

集邦表示，原預期美國於下半年開徵半導體關稅，加上電視等部分消費性產品進入備貨淡季，將導致第4季晶圓代工產能利用率進入產業下行週期。但最新結果顯示，因半導體關稅仍未公布，促使先前已下修下半年投片需求的IC設計客戶回補部分庫存，並積極為智慧手機、PC新平台備貨。

此外，AI伺服器（Server）周邊IC因應AI需求強勁而持續釋出增量訂單，甚至排擠消費產品產能。同時，工控相關晶片庫存亦下降至健康水位，廠商逐步重啟備貨，因此支撐第四季晶圓代工產能利用率大致持平第3季，表現優於預期。

集邦預估到年底前，部分晶圓廠的8吋產能利用率將維持近滿載，尤以中系廠產能更吃緊，且中系廠商在毛利急需改善的情況下，趁勢向客戶提出漲價，最快於第4季的晶圓產出生效。

也有晶圓廠受惠於AI帶動的相關power需求，2026年客戶展望強勁，已規劃2026年全面上調代工價格，儘管實際漲價幅度尚待協商，卻已成功醞釀市場漲價氛圍。即便上述非產業整體性調漲，但顯示半導體供應鏈暫時脫離庫存修正週期，成熟製程殺價競爭態勢有所趨緩。

集邦指出，雖然今年下半年晶圓代工產能利用率未如市場先前擔心出現修正，但關稅政策懸而未決，總體經濟不確定性持續存在，而消費性產品缺乏創新應用、換機周期延長等因素，或將成為2026年市場隱憂，半導體供應鏈能否維持相對穩定的態勢，仍待觀察。

晶圓代工廠 半導體 產能利用率

