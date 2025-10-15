AI電源需求太強！光寶：產能已被訂光 明年擴增2.5倍產能也被提前包走

光寶科（2301）雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松14日表示，AI算力大幅提升，對電源需求強勁，光寶「被客戶追著跑」，旗下產品不僅現有產能已被客戶訂光，連明年要在海內外擴增2.5倍的產能也被客戶提前包走，看好明年雲端相關電源業務營收翻倍增長。

張坤松並預告，今年只要做AI相關應用的公司，營收都超出原先的規劃，光寶也是如此。他認為，「現在產能就是競爭力」，「以前是我們要去拜訪客戶，現在是客戶採購長來向我們要產能」。

2025年開放運算計畫（OCP）全球高峰會14日於美國聖荷西邁入第二天，光寶為全球第二大電源供應器廠，也是輝達（NVIDIA）新一代AI平台電源合作夥伴之一，集團大動員出席參展，大秀新品與新一代電源解決方案技術肌肉，張坤松現身會場並受訪，釋出光寶產能供不應求消息。

張坤松分析，AI算力大幅提升，對電源需求孔急，尤其是高效電源。現在資料中心機櫃打開，滿滿都是電源，需求強勁，光寶「被客戶追著跑」，旗下高效電源現有產能已被客戶訂光，訂單能見度長達18個月。

考量電源的瓦數提升，效率及密度都拉高，高效能電源產能不足，光寶預計2026年在台灣、越南、中國大陸三地擴增2.5倍產能，這三地新產能都還沒開出，「就已經有客戶來包下產能」。看好AI需求榮景點旺業績柴火，明年雲端相關電源業務營收有望翻倍增長。

他強調，所有擴產規劃都是為明、後年準備。台灣高雄廠一期現有12條線產能已滿載，二期預計2027年興建完成，客戶也先包下產能。

張坤松強調，今年只要做AI相關應用的公司，營收都超出原先的規劃，以光寶為例，去年客戶給的高效電源forecast是增加一倍，結果今年成長三倍，為此，光寶緊急在大陸長安加碼產能，帶動今年營收增長，即使大陸有高關稅議題，還有加班費，客戶都願意埋單，「現在產能就是競爭力」。

因應AI算力飆升，輝達加速部署新世代800VDC高壓直流電力新架構，並於今年OCP峰會展示相關產品，法人指出，輝達GB300已於上季出貨，預計明年首季放量，為光寶淡季營運添柴火。

張坤松表示，因為電源高瓦數、高效率、高密度，以及為減少能耗，形成高電壓四大技術門檻，800VDC電源架構可以生產的廠商極少，光寶是輝達前兩大供應鏈之一，樣品及設計均已完成，當需求來到，光寶會將把產能備好，預期相關應用明年首季小量生產，明年底放量。

光寶並加快液冷相關布局，整合電源、機構及及軟硬體，在產品及研發做出差異化，並聚焦Power Rack（電源機架）相關液冷，看好液冷業務將成為未來兩、三年內營運新成長引擎。