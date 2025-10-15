外資持股8成 台積電會變美積電？學者揭1案例：美國不可能佔領台積

台積電據報有八成股份在外資身上，外界關注會否有成為「美積電」風險，不過，台大經濟系名譽教授陳添枝稱，美國不可能佔領台積電，他說看近期安世半導體（Nexperia）案例就知道，儘管大陸廠商聞泰半導體收購其股權，但其安世半導體仍在荷蘭運營，意味投資人並不能決定主權。

陳添枝15日在「因應川普2.0國際供應鏈新變局」國際研討會上做出前述回應。

陳添枝稱，台積電還有6%股權在政府身上，股東很分散，且股東投資台積電是為了回報跟報酬，不是為了控制台積電。頂多要小心投資人持有股權有不良意圖，這仰賴金管會持續監控。

陳添枝表示，台灣半導體業遇到一些棘手狀況，目前半導體產能集中東亞，光是中台韓前三地變佔據八成晶圓產能。現在美日歐希望提高市佔，但中國大陸不會讓出市佔，只會擴大投資，意味將犧牲台灣市佔；此外，台灣半導體客戶多數在北美，而出口中國大陸持續下滑，這也是美國可以使用的槓桿。

中經院副院長陳信宏指出，台積電面臨美國政府越來越多壓力，美國能運用的棍子比蘿蔔多很多，蘿蔔有補貼、大而美法案，但棍子讓台積電面臨更大壓力。他提醒或許中美可能會從反托拉斯切入，來對相關企業施加壓力。

政大經濟系教授莊奕琦認為，美國政策改變，造成供應鏈不得不變，以追求短期政治紅利，他建議決策官員要結合對企業韌性實際支持。通過外交手腕對緊急變動下設定法律界線，比如對最高技術必須留在台灣有所堅持。他認為台灣產官學界要合作，共同打造全方位開發計畫與淨土，以因應未來產業新局面。確保產業根植在地。

大陸科技企業聞泰科技12日公告，荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體（Nexperia）及其下屬所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，對其資產、智慧財產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。