雷虎與 Auterion 結盟 以Blue UAS認證挺進國際軍工市場

無人機大廠雷虎（8033）科技於2025年美國陸軍協會(AUSA)年度會議暨展覽中，透過策略夥伴美國Auterion國防科技公司的展位，盛大展示其攻擊型無人機「OVERKILL FPV飛天刀」，強調將以Blue UAS認證，挺進國際軍工市場。

雷虎15日指出，這款無人機搭載Auterion先進的AI自主技術，展現雷虎在軍用無人載具領域的卓越創新能力，進一步鞏固其在全球軍工市場的競爭優勢。此次展示，不僅更凸顯與Auterion深化合作的策略成果，也為雷虎開拓國際市場注入強大動能。

展會現場播放雷虎與中科院合作開發的「沈浸式自殺攻擊無人機(FPV)」實戰測試影片，該系統整合Auterion的Skynode AI技術，實現精準的「AI自主攻擊」功能。

影片展示了無人機在複雜電磁環境下，精準偵測並追蹤1公里範圍內移動目標的能力，獲得現場觀眾的高度讚譽。

雷虎於今年9月20日宣布，其FPV自殺無人機系列，獲美國國防部Blue UAS認證。此認證由美國國防創新單位(DIU)制定，確保產品符合嚴格的安全性與合規性標準，成為美國國防採購流程中的重要信任標誌。

Blue UAS認證不僅大幅降低採購行政門檻，更提升雷虎產品在國際軍購市場的信譽與競爭力。分析師指出，此認證是雷虎深耕美國軍用市場的關鍵里程碑，預計將吸引更多盟國軍工機構的合作與採購意願。

另外，與Auterion的合作，也進一步強化雷虎產品的核心技術優勢。Auterion今年7月獲得美國國防部5,000萬美元合約，向烏克蘭提供3.3萬套AI驅動的Skynode無人機攻擊套件，展現其在軍用無人機技術領域的領先地位。

此外，Auterion於9月完成1.3億美元B輪融資，其中，包含美國國防部戰略資本辦公室提供的2,500萬美元非稀釋性資金，用於擴展其AI自主軟體的規模化應用。

雷虎策略長張峰寧表示，與Auterion的合作，讓雷虎的無人機技術如虎添翼，OVERKILL FPV在AUSA的成功展示，不僅是對雷虎技術實力的肯定，更為雷虎開啟了更廣闊的國際市場機遇。

透過Auterion的全球客戶網路，雷虎產品將進一步觸及國防承包商及國際機構，預計將推動更多跨國合作與業務增長。張峰寧說，雷虎憑藉Blue UAS認證與Auterion的技術加持，正加速成為全球軍用無人機市場的領軍品牌。