Kuiper落地台灣 ！殺出「黑馬」遠傳 中華電信不放棄、持續爭取合作

亞馬遜低軌衛星Kuiper預計2026年推出服務。數發部部長林宜敬15日透露遠傳（4904）可望成Kuiper商轉的營運夥伴。而一直與Kuiper密切接觸的中華電信（2412）指出，持續爭取合作。

遠傳指出，遠傳與Kuiper雙方已就技術、商務與營運模式進行多次深入交流，以期加速Kuiper低軌衛星未來在台灣的商轉，同時持有28GHz頻段即是Kuiper衛星所需頻段，已經依法規像數發部及NCC申請實驗測試，已經取得，為未來低軌衛星相關測試預作準備。

中華電信強調，與Kuiper已接觸多年。Kuiper衛星目前規劃的第一代使用者終端設備所使用的28.5至29.2GHz 頻譜，恰與遠傳行動 5G 頻率重疊。由於衛星終端若與行動網路使用相同頻段可能產生干擾，須取得行動電信業者同意方可使用該頻段。

中華電信指出，將持續關注衛星技術演進，並與國際衛星業者保持密切合作。

中華電信更期待，期盼政府能從國家整體衛星產業發展與所需頻譜策略出面協助，根本解決衛星與5G行動網路頻譜重疊干擾，議題，中華電信仍會全力來協助國家提升台灣整體網路韌性，持續積極爭取代理Kuiper在台相關業務。