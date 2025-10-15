宜鼎集團攜手AI國際大廠 掌握全球邊緣智慧核心

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影

宜鼎集團今日在公司發展20周年，攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，演繹從Data到AI的華麗轉身。宜鼎董事長簡川勝受訪時表示，宜鼎集團推動從產業AI到企業AI的全面應用，並以「MCP標準化平台」加速AI自主化演進，稍早他提到AI在產業及企業應用，將占營收比重三成，如今AI真的由雲端向邊緣擴散開來，他有信心在兩年內，或許明年就會達成。

儘管簡川勝在今日集團揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，不願多談實際業績表現，但一向行事穩健的他，一談到AI發展，喜孜孜強調宜鼎打的AI解決方案模組化為九大Building Block，從資料輸入、感測、儲存、管理、運算到輸出各環節完整覆蓋軟硬整合，將發揮「點到面」、「以軟帶硬」、「異質整合」三大核心價值，鎖定資料落地的邊緣AI和企業AI兩大潛力市場，建構適合不同平台和夥伴的算力解決方案。AI應用產品達營收三成的目標將可提前達陣。

簡川勝表示，宜鼎的Edge AI發展策略，是以「Edge AI In-Loop」為核心，結合高通（Qualcomm）、安提（Andes）等夥伴，共同打造AI落地生態鏈，推動從產業AI到企業AI的全面應用，並以「MCP標準化平台」加速AI自主化演進。

他進一步解釋說，AI市場正快速分化為兩大領域──產業AI（Industrial AI）與企業AI（Enterprise AI）。前者應用於製造、自動化、醫療與零售等場域，強調設備可靠度與感測精準度；後者則關注系統整合、安全與高效運算。無論哪一類型，AI要真正落地，都離不開「算力（Compute）」、「資料（Data）」與「連接（Connectivity）」三大核心基礎。

簡川勝強調，傳統AI應用多著重提升算力，卻忽略AI必須在邊緣運算環境中形成完整的學習與回饋循環。為此，公司提出「Edge AI In-Loop」架構，透過資料蒐集、儲存整合、連接優化與軟體融合四大面向，打造AI閉環生態。

在資料層面，簡川勝指出影像資料占AI應用的八成以上，影像品質與資料治理成為提升模型精準度的關鍵；儲存層面則強調SSD與DRAM不再只是資料載體，而是GPU運算的延伸記憶體，能顯著加速生成式AI推論效能；在連接層面，AI應用貼近現場端，需結合CANbus、EtherCAT與高速網路頻寬，確保即時控制；最後在軟體層面，宜鼎導入「MCP（Model Communication Protocol）」作為AI模型與硬體API之間的橋樑，實現跨平台、跨作業系統的標準化通訊，使AI能直接訪問硬體資源，打通AI落地瓶頸。

高通代表在會中指出，AI運算需求正呈現從雲端到邊緣的分層化趨勢。高通與鼎鼎合作，將部分原在雲端的AI運算移至地端裝置，以解決資料安全與延遲問題，並藉由「Edge Infos」框架實現模型在地端的微調（fine-tuning）與快速部署，協助企業用戶加速AI落地。

簡川勝強調，隨著AI應用快速擴散，企業AI將成為下一波成長動能。未來，AI不再只是輔助性工具，而是具備自主決策與持續學習能力的「Agentive AI」。透過「Edge AI In-Loop」與「MCP標準化」雙軸策略，宜鼎期望打造從硬體到軟體、從算力到決策的完整AI落地架構，成為連結產業AI與企業AI的重要橋樑。

宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝（中）與合作夥伴一同合影。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝（中）與合作夥伴一同合影。記者余承翰／攝影

