AI產業泡沫化？童子賢：產業已有經驗 小泡沫此起彼落無妨
人工智慧大廠OpenAI近期一連串與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）建立複雜的「股權換訂單」合作模式，加劇市場憂心AI產業是否泡沫化？對此，和碩（4938）董事長童子賢15日指出，AI的潮流與網路同等重要，就算遇到小的頓挫，但產業界與投資界已有先前網路泡沫化時的經驗，因此，「泡沫化只要不是大泡沫，小小的泡沫此起彼落其實無妨。」
童子賢15日出席鏡周刊舉辦的「2025零碳永續高峰論壇」，會後回應近期市場擔心AI泡沫化問題。
對此，童子賢表示，經濟就是供應與需求，但供應跟需求不搭嘎的時候，經濟就會頓挫。
童子賢以麵包舉例，就好像我要100個麵包，你就生產100個麵包，那這樣就平衡了。但人類社會建構的商業機制，因為存在競爭關係，當預測不準、生產太多麵包時，那就會有頓挫。那可能多生產出來的麵包就會丟掉，就會出現這樣的情況。
童子賢認為，AI的潮流與網路同等重要，可能在十幾年以後AI就無所不在了。而就算遇到小的頓挫，但因為產業界與投資界已經有先前網路泡沫化時的經驗，因此，「泡沫化只要不是大泡沫，小小的泡沫此起彼落其實無妨。」
