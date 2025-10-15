可望成Kuiper夥伴！遠傳：雙方深入交流 做好28GHz測試準備
亞馬遜低軌衛星Kuiper正積極發射衛星，預計2026年涵蓋全球多數區域及台灣。數發部部長林宜敬今日到立法院交通委員會報告及備詢時，針對Kuiper進度，指出遠傳（4904）可望成Kuiper商轉的營運夥伴。
對此，遠傳指出，遠傳與Kuiper雙方已就技術、商務與營運模式進行多次深入交流，並定時會議以期加速Kuiper低軌衛星未來在台灣的商轉，並提供最好的品質。
遠傳表示，持有的28GHz頻段即是Kuiper衛星所需頻段，目前遠傳已依法規分別向數發部申請技術實驗研發專用電信網路頻率使用證明，以及向NCC申請設置技術實驗研發專用電信網路，兩者均已於今年八月取得核准，為低軌衛星相關測試作準備。
