快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

可望成Kuiper夥伴！遠傳：雙方深入交流 做好28GHz測試準備

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
數發部部長林宜敬表示，針對Kuiper進度，指出遠傳可望成Kuiper商轉的營運夥伴。聯合報系資料照
數發部部長林宜敬表示，針對Kuiper進度，指出遠傳可望成Kuiper商轉的營運夥伴。聯合報系資料照

亞馬遜低軌衛星Kuiper正積極發射衛星，預計2026年涵蓋全球多數區域及台灣。數發部部長林宜敬今日到立法院交通委員會報告及備詢時，針對Kuiper進度，指出遠傳（4904）可望成Kuiper商轉的營運夥伴。

對此，遠傳指出，遠傳與Kuiper雙方已就技術、商務與營運模式進行多次深入交流，並定時會議以期加速Kuiper低軌衛星未來在台灣的商轉，並提供最好的品質。

遠傳表示，持有的28GHz頻段即是Kuiper衛星所需頻段，目前遠傳已依法規分別向數發部申請技術實驗研發專用電信網路頻率使用證明，以及向NCC申請設置技術實驗研發專用電信網路，兩者均已於今年八月取得核准，為低軌衛星相關測試作準備。

遠傳 低軌衛星 數發部 亞馬遜

延伸閱讀

期貨商論壇／華通期 震盪盤堅

昇達科9月營收月增15% 低軌衛星助陣

遠傳輔導新創 聚焦 AI 新商機

遠傳紙本帳單 2026年起收費

相關新聞

「美國能用的棍子比蘿蔔多很多」我半導體僅剩1優勢 台積電壓力增

美國總統川普關稅政策牽動全球供應鏈，學者今天指出，台灣半導體原具備4項競爭優勢，但現在除了晶圓代工模式，其餘均已被破壞；...

AI產業泡沫化？童子賢：產業已有經驗 小泡沫此起彼落無妨

人工智慧大廠OpenAI近期一連串與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）建立複雜的「股權換訂單」合作模式，加劇市場憂心A...

宜鼎集團攜手AI國際大廠 掌握全球邊緣智慧核心

宜鼎集團今日在公司發展20周年，攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大...

可望成Kuiper夥伴！遠傳：雙方深入交流 做好28GHz測試準備

亞馬遜低軌衛星Kuiper正積極發射衛星，預計2026年涵蓋全球多數區域及台灣。數發部部長林宜敬今日到立法院交通委員會報...

宜鼎董座簡川勝：DDR4 DRAM缺口及漲勢 還看不到盡頭

工控記憶體及模組大廠宜鼎國際（5209）董事長簡川勝今日受訪時表示，針對業界關注DDR4供貨短缺及價格走勢，他強調目前幾...

智邦新總經理由李訓德接任 基層出身拚成新一代經營團隊

網通大廠智邦（2345）公告組織調整，原總經理石軍卸任，由智邦產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德接任新任總經理職務，李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。