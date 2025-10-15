快訊

宜鼎董座簡川勝：DDR4 DRAM缺口及漲勢 還看不到盡頭

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影

工控記憶體及模組大廠宜鼎國際（5209）董事長簡川勝今日受訪時表示，針對業界關注DDR4供貨短缺及價格走勢，他強調目前幾乎供貨會獲得紓解及價格會漲到何時的盡頭，不過他強調，宜鼎長期扎根工控領域，專注提供高價值服務，儘管未來誰能順利取得DDR4或DDR5 DRAM貨源，是支撐業績能否成長的主要關鍵，但他強調，宜鼎在各大原廠中也是價值供應鏈成員，因此有信心未來一季，甚至明年業績仍可穩定成長。

簡川勝解釋，這波DDR4缺貨是在業界預期之內，不過缺口會如此之大，卻是自DDR4 DRAM產品問世以來首見。他強調，已有很多指標企業都表示缺貨問題短期難解，他也抱持同樣的看法，原因是AI發展已自雲端向邊緣AI擴散，雲端AI需要大量的高頻寬記憶體（HBM），這個需求狂潮還在擴大中，可預期主要原廠會傾所有資源加速DDR5 DRAM及HBM產量，壓縮DDR4供貨。

簡川勝形容各大原廠增產DDR5及HBM，「不可能回頭」增產DDR4 DRAM，未來幾年將考驗誰能順利取得DDR4 DRAM貨源，而宜鼎將會是供應鏈主要成員之一。

簡川勝表示，目前很多工控產品如工業電腦、網通、POS系統等，都採用DDR4，儘管DDR4缺貨，會驅動一部分客戶加速導入DDR5，但短期內還會以DDR4為主流，就目前的供需來看，DDR缺口非常大，目前還看不到供貨會獲得紓解及價格會漲到何時的盡頭！

