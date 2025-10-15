快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

研調：今年下半年晶圓代工產能利用優預期 零星業者釀漲價

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2025年下半年因美國半導體關稅尚未實施，以及IC廠庫存水位偏低、智慧型手機進入銷售旺季，加上AI需求持續強等因素，晶圓代工廠產能利用率並未如原先預期有所下修，部分晶圓廠第4季的表現更將優於第3季，已引發零星業者醞釀對BCD、Power等較緊缺製程平台進行漲價。

TrendForce表示，原預期美國於下半年開徵半導體關稅，加上電視等部分消費性產品進入備貨淡季，將導致第4季晶圓代工產能利用率進入產業下行週期。然最新結果顯示，因半導體關稅仍未公布，促使先前已下修下半年投片需求的IC設計客戶回補部分庫存，並積極為智慧手機、PC新平台備貨。而AI Server周邊IC因應AI需求強勁而持續釋出增量訂單，甚至排擠消費產品產能。同時，工控相關晶片庫存亦下降至健康水位，廠商逐步重啟備貨，因此支撐第4季晶圓代工產能利用率大致持平第3季，表現優於預期。

至年底前，部分晶圓廠的八吋產能利用率將維持近滿載，尤以中系廠產能更吃緊，且中系廠商在毛利急需改善的情況下，趁勢向客戶提出漲價，最快於第4季的晶圓產出生效。此外，也有晶圓廠受惠於AI帶動的相關power需求，2026年客戶展望強勁，已規劃2026年全面上調代工價格，儘管實際漲價幅度尚待協商，卻已成功醞釀市場漲價氛圍。即便上述非產業整體性調漲，但顯示半導體供應鏈暫時脫離庫存修正週期，成熟製程殺價競爭態勢有所趨緩。

TrendForce指出，雖然2025年下半年晶圓代工產能利用率未如市場先前擔心出現修正，但關稅政策懸而未決，總體經濟不確定性持續存在，而消費性產品缺乏創新應用、換機周期延長等因素，或將成為2026年市場隱憂，半導體供應鏈能否維持相對穩定的態勢，仍待觀察。

晶圓代工廠 半導體 產能利用率

延伸閱讀

台積電收1465元改寫歷史新高 外媒：AI晶片缺貨「需求勝過恐懼」

美中亂鬥第二章 稀土與關稅…螺旋報復再起！

遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

相關新聞

宜鼎董座簡川勝：DDR4 DRAM缺口及漲勢 還看不到盡頭

工控記憶體及模組大廠宜鼎國際（5209）董事長簡川勝今日受訪時表示，針對業界關注DDR4供貨短缺及價格走勢，他強調目前幾...

智邦新總經理由李訓德接任 基層出身拚成新一代經營團隊

網通大廠智邦（2345）公告組織調整，原總經理石軍卸任，由智邦產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德接任新任總經理職務，李...

創同期新高！南科園區截至8月營業額逼近2兆 年成長率逾4成

受全球AI人工智慧熱潮持續推動，南科園區今年1月至8月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達1兆8279.43億，較去年同...

南科前八月營業額逼近2兆元 年增逾四成、創同期新高

受全球人工智慧（AI）熱潮持續推動，南科今年前八月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達18,279.43億元，較去年同期...

中國稀土管制衝擊台廠？鴻海董事長劉揚偉：短期內看到影響有限

金融盛會金管會「台灣週」今天登場，聚焦打造亞洲資產管理中心。鴻海董事長劉揚偉親曝鴻海資本布局，以「產業龍頭資本策略」為題...

艾司摩爾財報第4季營收強勁 AI 投資正向動能擴及客戶

台積電法說會前，重要夥伴全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發佈 2025 年第三季財報，第三季銷售淨額（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。