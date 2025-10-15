微星推出搭載AMD Ryzen X3D處理器 MPG Infinite Z3 X3D電競桌機

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星推出搭載AMD Ryzen X3D處理器MPG Infinite Z3 X3D電競桌機。圖／微星提供
微星（2377）今日正式發表高階電競桌機MPG Infinite Z3 X3D，搭載具備創新3D V-Cache技術的AMD Ryzen X3D處理器。最高配備AMD Ryzen 7 9800X3D處理器與NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡，重新定義電競效能與玩家體驗標準。

MPG Infinite Z3 X3D採用AMD 3D V-Cache技術，透過堆疊額外的快取記憶體，有效消除遊戲運算瓶頸，並實現更高且穩定的時脈速度。系統可選配NVIDIA GeForce RTX 5080及5070 Ti顯示卡，提供多樣化效能組合，滿足不同層級與預算需求。

作為效能參考，搭載AMD Ryzen 7 9800X3D與RTX 5080的MPG Infinite Z3 X3D，在《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）中以3840x2160解析度、RTX中等設定、DLSS Performance模式與Frame Generation 4x開啟 的情況下，平均可達239FPS。

透過MSI獨家X3D Gaming Mode（可於BIOS中啟用），效能可依遊戲優化程度提升2%至20%不等。此系統在《魔物獵人 荒野》、《黑神話：悟空》與《極限競速：地平線 5》等熱門遊戲中皆能維持高幀率穩定表現。

「MPG Infinite Z3 X3D電競桌機」採用MSI獨家Silent Storm Cooling AI 散熱技術，透過獨立氣流分艙設計與智慧演算法，可動態優化風扇轉速曲線。搭配高效能一體式水冷系統（AIO Liquid Cooler）及覆蓋VRM、SSD、PCH 與記憶體元件的全方位散熱模組，能在長時間高負載的遊戲過程中維持理想溫度，有效防止熱效能降速，確保穩定且極致的遊戲體驗。

MSI深知玩家需求不斷進化，在設計上導入多項創新升級機制，包括EZ M.2 CLIP與EZ PCIe CLIP II快拆設計，搭配免工具旋鈕螺絲，讓系統升級與維護更加輕鬆便利。此外，MPG Infinite Z3 X3D超越業界標準，內建三組M.2 SSD插槽，並提供兩個3.5吋及一個2.5吋硬碟槽，可靈活擴充儲存空間，滿足大型遊戲與創作者對高速儲存的多重需求。

AMD 電競

