向輝達應用材料看齊 志聖總座期許成逾千億世界級企業

PCB半導體設備商志聖（2467）近年轉型有成，關鍵推手是志聖總座梁又文，他今日受邀論壇分享，隨著志聖邁入60歲，志聖攜手聯盟夥伴，向輝達（NVIDIA）、應用材料等企業看齊，希望未來有機會成為超過千億的世界級台灣設備公司，並對產業有所貢獻。

他分享說，志聖和輝達都是1999年上市，應用材料也是，40年後志聖成長34倍，應用材料成長一千倍、輝達成長1,700多倍，如今他接棒，只是下一步成長的剛開始。

他也感性指出，投入產業應該愛你所選，期待公司和G2C+聯盟夥伴一起，有機會成為超過千億的世界級台灣設備公司，並對產業有所貢獻。