數發部將與Kuiper談合作 傳出遠傳將會是營運商

數發部在明年度的預算上也將積極拓展低軌衛星業務，其中也將導入新興國際低軌星系（如Kuiper），而Kuiper來台落地也需要找尋台灣電信業者合作，數發部長林宜敬15日透露，商轉的營運可能會是遠傳（4904）。

立法院交通委員會今日邀集數位發展部業務報告及備詢，會中國民黨立委賴士葆提到SpaceX創辦人馬斯克旗下的Starlink是目前低軌衛星布局相對完整的業者，為什麼台灣不與Starlink合作？且近期兩岸情勢緊張，低軌衛星服務何時可開放給民間使用？

對此，林宜敬指出，按照台灣現行法令規定，低軌衛星電信商若要在台灣營運，本地股權至少要50%，而SpaceX不願意，所以目前並未和Starlink合作。數發部目前主要採用低軌衛星系統OneWeb。

至於開放民間使用進度，數發部韌性管理司長牛信仁指出，中華電信OneWeb執照已經取得NCC許可，近期會開放給民間使用。現在只是看中華電信準備好之後，隨時在市場商轉，目前法令上沒有問題。

林宜敬補充，執照已經發放給中華電信，就看中華電信何時商轉，「這是商業行為，我不能硬性規定業者哪天營運。」此外，數發部現在正在和Kuiper洽談合作，希望在OneWeb以外，還有Kuiper能作為另外選擇，Kuiper以後也會商轉，而商轉的營運可能會是遠傳。

不過先前中華電信喊話將積極布局Kuiper，不過從目前主管單位的說法看來似乎有所出入。數發部官員說明，主要是因為Kuiper目前在國際間所申請的頻段對標到台灣的業者是遠傳，因此如果Kuiper真的想要來台灣布局，遠傳機率相對較高，但目前尚未收到Kuiper的申請。

全球低軌衛星主要有三大系統，分別是Starlink、OneWeb、Kuiper以及Telesat。根據數發部書面報告，明年度預算將持續推動多元異質通訊應變網路與高速寬頻建設，以提升通訊網路韌性。其中，為因應國際低軌衛星發展，已規劃於2026年辦理下一代政府衛星專網落地介接先期研究，內容包括衛星站點配置與服務可用性實測，作為後續導入新興國際低軌星系（如Kuiper）的基礎。