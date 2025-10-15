快訊

數發部將與Kuiper談合作 傳出遠傳將會是營運商

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部在明年度的預算上也將積極拓展低軌衛星業務，其中也將導入新興國際低軌星系（如Kuiper），而Kuiper來台落地也需要找尋台灣電信業者合作，數發部長林宜敬15日透露，商轉的營運可能會是遠傳（4904）。

立法院交通委員會今日邀集數位發展部業務報告及備詢，會中國民黨立委賴士葆提到SpaceX創辦人馬斯克旗下的Starlink是目前低軌衛星布局相對完整的業者，為什麼台灣不與Starlink合作？且近期兩岸情勢緊張，低軌衛星服務何時可開放給民間使用？

對此，林宜敬指出，按照台灣現行法令規定，低軌衛星電信商若要在台灣營運，本地股權至少要50%，而SpaceX不願意，所以目前並未和Starlink合作。數發部目前主要採用低軌衛星系統OneWeb。

至於開放民間使用進度，數發部韌性管理司長牛信仁指出，中華電信OneWeb執照已經取得NCC許可，近期會開放給民間使用。現在只是看中華電信準備好之後，隨時在市場商轉，目前法令上沒有問題。

林宜敬補充，執照已經發放給中華電信，就看中華電信何時商轉，「這是商業行為，我不能硬性規定業者哪天營運。」此外，數發部現在正在和Kuiper洽談合作，希望在OneWeb以外，還有Kuiper能作為另外選擇，Kuiper以後也會商轉，而商轉的營運可能會是遠傳。

不過先前中華電信喊話將積極布局Kuiper，不過從目前主管單位的說法看來似乎有所出入。數發部官員說明，主要是因為Kuiper目前在國際間所申請的頻段對標到台灣的業者是遠傳，因此如果Kuiper真的想要來台灣布局，遠傳機率相對較高，但目前尚未收到Kuiper的申請。

全球低軌衛星主要有三大系統，分別是Starlink、OneWeb、Kuiper以及Telesat。根據數發部書面報告，明年度預算將持續推動多元異質通訊應變網路與高速寬頻建設，以提升通訊網路韌性。其中，為因應國際低軌衛星發展，已規劃於2026年辦理下一代政府衛星專網落地介接先期研究，內容包括衛星站點配置與服務可用性實測，作為後續導入新興國際低軌星系（如Kuiper）的基礎。

中華電信 低軌衛星 數發部 遠傳

相關新聞

宜鼎董座簡川勝：DDR4 DRAM缺口及漲勢 還看不到盡頭

工控記憶體及模組大廠宜鼎國際（5209）董事長簡川勝今日受訪時表示，針對業界關注DDR4供貨短缺及價格走勢，他強調目前幾...

智邦新總經理由李訓德接任 基層出身拚成新一代經營團隊

網通大廠智邦（2345）公告組織調整，原總經理石軍卸任，由智邦產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德接任新任總經理職務，李...

創同期新高！南科園區截至8月營業額逼近2兆 年成長率逾4成

受全球AI人工智慧熱潮持續推動，南科園區今年1月至8月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達1兆8279.43億，較去年同...

南科前八月營業額逼近2兆元 年增逾四成、創同期新高

受全球人工智慧（AI）熱潮持續推動，南科今年前八月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達18,279.43億元，較去年同期...

中國稀土管制衝擊台廠？鴻海董事長劉揚偉：短期內看到影響有限

金融盛會金管會「台灣週」今天登場，聚焦打造亞洲資產管理中心。鴻海董事長劉揚偉親曝鴻海資本布局，以「產業龍頭資本策略」為題...

艾司摩爾財報第4季營收強勁 AI 投資正向動能擴及客戶

台積電法說會前，重要夥伴全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發佈 2025 年第三季財報，第三季銷售淨額（...

