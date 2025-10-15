三星推 Galaxy Tab A11商用平板 搶攻企業市場
隨企業與公部門持續推進數位轉型，平板電腦已從輔助角色，進化為企業升級與第一線服務的重要工具。三星看好商用市場成長潛力，宣布在台推出全新Galaxy Tab A11，以升級的90Hz螢幕更新率、500萬畫素前置鏡頭與AI應用，並內建Samsung Knox資安平台，Galaxy Tab A11即日起開放商業用戶採購。
台灣三星分析，2025年上半年三星商用平板市場較2024年上半年成長15%，主要客群集中於政府、醫療產業及零售產業，其中以零售產業的數位化需求成長最為顯著。以醫療院所為例，三星平板在市場中穩居領導地位，獲多家醫學中心採用，協助醫護人員即時溝通並整合電子醫療系統，顯著提升醫護工作效率。隨著數位應用深化，平板電腦也廣泛導入餐飲業，成為點餐、訂位與服務流程中的關鍵設備，優化前線員工與顧客的互動體驗。
此外，平板電腦也儼然成為數位教育領域的重要媒介，Galaxy Tab A11 搭載500萬畫素前置相機，期提供更清晰的遠端會議與線上教學畫質，協助師生無縫接軌與全球交流。Galaxy Tab A11 多重視窗功能可讓使用者能同時開啟多個應用程式，快速瀏覽關鍵商業資訊、掌握市場即時動態。三星並為商務用戶打造國防級Samsung Knox行動安全平台，透過硬體層級的隔離技術防範惡意威脅，以保障裝置資料安全。
