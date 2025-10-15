快訊

三星推商用平板Galaxy Tab A11 鎖定商業用戶市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星宣布在台推出全新Galaxy Tab A11。圖／取自三星官網
三星宣布在台推出全新Galaxy Tab A11。圖／取自三星官網

隨著企業與公部門持續推進數位轉型，平板已從輔助角色進化為企業升級與第一線服務的重要工具。三星憑藉完整的產品陣容與多元B2B解決方案，持續協助各產業加速數位化腳步。看好商用市場成長潛力，三星宣布在台推出全新Galaxy Tab A11，以升級的90Hz螢幕更新率、500萬畫素前置鏡頭與AI應用，並內建Samsung Knox資安平台，全面提升行動工作體驗。Galaxy Tab A11即日起開放商業用戶採購，企業可直撥0809-00-5237或前往三星商城商務採購專區洽詢。

廣受各界肯定 Galaxy Tab A11硬體規格超進化

台灣三星分析，2025年上半年三星商用平板市場較2024年上半年成長15%，主要客群集中於政府、醫療產業及零售產業，其中以零售產業的數位化需求成長最為顯著。以醫療院所為例，三星平板在市場中穩居領導地位，獲多家醫學中心採用，協助醫護人員即時溝通並整合電子醫療系統，顯著提升醫護工作效率。隨著數位應用深化，平板亦廣泛導入餐飲業，成為點餐、訂位與服務流程中的關鍵設備，優化前線員工與顧客的互動體驗。Galaxy Tab A11搭載8.7吋大螢幕、5,100mAh長效電力，以及升級版90Hz螢幕更新率，不僅讓瀏覽與操作更流暢，更能展現不受時地限制的超強行動力，提升企業現場應用與顧客滿意度。此外，平板儼然成為數位教育領域的重要媒介。Galaxy Tab A11 搭載500萬畫素前置相機，可提供更清晰的遠端會議與線上教學畫質，協助師生無縫接軌與全球交流。

AI躍上商用平板 成為企業最佳夥伴

隨著AI席捲各行各業，相關應用也逐漸融入企業日常與學習環境。三星Galaxy Tab A系列兼具親民價格與優異規格備受企業用戶喜愛，全新升級的超值入門首選Galaxy Tab A11，不僅大幅提升硬體規格，能以極致效能釋放AI潛力，讓日常任務變得更輕鬆高效，並賦予輕薄機身設計與超大電量，為企業注入源源不絕的行動生產力，且提供與時俱進的資安保護與最佳化效能，成為未來數位工作不可或缺的最佳隊友。

三星 Galaxy Tab 平板 AI

