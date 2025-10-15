影／宜鼎攜手英特爾、輝達等夥伴 揭曉全新Edge AI策略
宜鼎集團今天宣布攜手生態系夥伴英特爾、輝達及高通等國際AI大廠，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，演繹從Data到AI的華麗轉身。
宜鼎集團銜接英特爾、NVIDIA、高通技術公司、Axelera AI等國際大廠的AI架構與加速器技術，並透過軟硬體整合實力，將其商品化成為可落地的解決方案，並在市場導入階段，聯手自動化與機器人專家廣運機械、企業數位轉型領導商鼎新數智等夥伴，一路從技術架構到垂直應用，賦能全球終端場域。
