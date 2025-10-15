快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

影／宜鼎攜手英特爾、輝達等夥伴 揭曉全新Edge AI策略

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影

宜鼎集團今天宣布攜手生態系夥伴英特爾輝達高通等國際AI大廠，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，演繹從Data到AI的華麗轉身。

宜鼎集團銜接英特爾、NVIDIA、高通技術公司、Axelera AI等國際大廠的AI架構與加速器技術，並透過軟硬體整合實力，將其商品化成為可落地的解決方案，並在市場導入階段，聯手自動化與機器人專家廣運機械、企業數位轉型領導商鼎新數智等夥伴，一路從技術架構到垂直應用，賦能全球終端場域。

宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，宜鼎集團智能周邊應用事業處資深處長吳志清。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，宜鼎集團智能周邊應用事業處資深處長吳志清。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，安提國際總經理羅智榮。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，安提國際總經理羅智榮。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，英特爾邊緣運算事業群客戶暨產品研發部平台應用執行總監施敬修。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，英特爾邊緣運算事業群客戶暨產品研發部平台應用執行總監施敬修。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝（中）與合作夥伴一同合影。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝（中）與合作夥伴一同合影。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝（右四）與合作夥伴一同合影。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝（右四）與合作夥伴一同合影。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，高通業務總監呂承翰。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，高通業務總監呂承翰。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎集團今天攜手生態系夥伴，正式揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影

AI 英特爾 高通 輝達

延伸閱讀

晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

英特爾新伺服器產品 同步上秀

OpenAI暗示不會下單英特爾

ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

相關新聞

宜鼎董座簡川勝：DDR4 DRAM缺口及漲勢 還看不到盡頭

工控記憶體及模組大廠宜鼎國際（5209）董事長簡川勝今日受訪時表示，針對業界關注DDR4供貨短缺及價格走勢，他強調目前幾...

智邦新總經理由李訓德接任 基層出身拚成新一代經營團隊

網通大廠智邦（2345）公告組織調整，原總經理石軍卸任，由智邦產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德接任新任總經理職務，李...

創同期新高！南科園區截至8月營業額逼近2兆 年成長率逾4成

受全球AI人工智慧熱潮持續推動，南科園區今年1月至8月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達1兆8279.43億，較去年同...

南科前八月營業額逼近2兆元 年增逾四成、創同期新高

受全球人工智慧（AI）熱潮持續推動，南科今年前八月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達18,279.43億元，較去年同期...

中國稀土管制衝擊台廠？鴻海董事長劉揚偉：短期內看到影響有限

金融盛會金管會「台灣週」今天登場，聚焦打造亞洲資產管理中心。鴻海董事長劉揚偉親曝鴻海資本布局，以「產業龍頭資本策略」為題...

艾司摩爾財報第4季營收強勁 AI 投資正向動能擴及客戶

台積電法說會前，重要夥伴全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發佈 2025 年第三季財報，第三季銷售淨額（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。