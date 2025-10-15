智邦新總經理由李訓德接任 基層出身拚成新一代經營團隊

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
智邦總經理李訓德，加入智邦25年，被視為是新一代的經營團隊。圖／智邦提供
網通大廠智邦（2345）公告組織調整，原總經理石軍卸任，由智邦產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德接任新任總經理職務，李訓德在智邦任職25年，從基層做起，且歷練多個單位，包括生產，業務，交付等重要工作，了解客戶需求，更熟悉整體營運。

石軍因為個人個人生涯規劃，決定卸任。李訓德在2000年就加入智邦，一路從基層做起，主要工作任務，包括生產，業務，交付等重要工作，擔任智邦產品生產暨營銷運籌中心、智邦越南廠董事長、智邦永續委員會的主任委員。

李訓德是與智邦一路一起成長的新一代經營團隊，他之前負責過業務（sales）、 生產，以及交付（fufillment）等工作，更是整體產品接單生產交付完整流程的主要負責人，從客戶到供應商，從業務到生產，都有完整全面的掌握，

李訓德自2020年升任智邦資深副總後，2020年至2025年是智邦成立以來成長速度最快，也是訂單與出貨交付需求規模最大的五年，全年營收從原本的2020年的545億元，到2024年的1,104億元，2025年前9月累計營收達1,764億元，年增147%。

這五年全球歷經新冠肺炎疫情、晶片及關鍵零組件大缺貨，以及近期的AI需求大爆發，李訓德近五年工作就是要確保這些客戶需求的產品，從品質到交貨時程都要能夠達到客戶需求，這是智邦一直在強調的對客戶的服務品質，業界認為，從確定客戶需求，到順利完成交貨，都是智邦營收高速成長的重要關鍵。

