創同期新高！南科園區截至8月營業額逼近2兆 年成長率逾4成

受全球AI人工智慧熱潮持續推動，南科園區今年1月至8月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達1兆8279.43億，較去年同期大幅成長40.05%；南科管理局表示，儘管國際貿易環境複雜，南科仍展現強勁且穩定的成長動能，鞏固全球高科技供應鏈的關鍵地位。

南科管理局指出，積體電路產業受高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用需求增長驅動，表現持續亮眼，今年1月至8月營業額為1兆5910.8億元，較去年成長46.51%；光電產業則得力於生產調控策略奏效，維持面板價格水準，並受惠美國關稅政策所帶來之拉貨效應，目前營業額約1252.26億元，相較去年同期成長3.37%。

此外，電腦及周邊產業受惠於AI伺服器及一般伺服器出貨量雙雙成長，1月至8月營業額達351.88億元，較去年同期成長25.41%；精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求蓬勃，帶動精密設備產業及精密元組件營收大幅成長，今年1月至8月營業額為518.24億元，較去年同期成長34.66%。

南科管理局也提到，生物技術產業因受惠疫苗製藥及醫療器材營收增長，今年1月至8月營業額也達92.36億元，較去年同期成長6.14%，園區內種種產業營業額的提升，也讓南科園區整體營業額已逼近2兆元大關，表現亮眼，更創下同期新高。