南科前八月營業額逼近2兆元 年增逾四成、創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導

受全球人工智慧AI）熱潮持續推動，南科今年前八月營業額表現亮眼，已逼近2兆元大關，達18,279.43億元，較去年同期大幅成長40.05%。儘管國際貿易環境複雜，南科仍展現強勁且穩定的成長動能，鞏固其全球高科技供應鏈的關鍵地位。

南科管理局指出，積體電路產業受高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用需求增長驅動，表現持續亮眼，前八月營業額為15,910.8億元，較去年成長46.51%；光電產業得力生產調控策略奏效，維持面板價格水準，並受惠美國關稅政策所帶來之拉貨效應，前八月營業額1,252.26億元，相較去年同期成長3.37%。

至於電腦及周邊產業受惠於AI伺服器及一般伺服器出貨量雙雙成長，前八月營業額351.88億元，較去年同期成長25.41%；另精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求蓬勃，帶動精密設備產業及精密元組件營收大幅成長，前八月營業額為518.24億元，較去年同期成長34.66%；生物技術產業受惠疫苗製藥及醫療器材的營收增長，前八月營業額92.36億元，較去年同期成長6.14%。

AI 人工智慧

相關新聞

