中國稀土管制衝擊台廠？鴻海董事長劉揚偉：短期內看到影響有限
金融盛會金管會「台灣週」今天登場，聚焦打造亞洲資產管理中心。鴻海董事長劉揚偉親曝鴻海資本布局，以「產業龍頭資本策略」為題發表專題演講，分享鴻海如何用資本推動成長、布局全球。
劉揚偉表示鴻海在1991年上市市值30億元，今年已超過3兆元，成長超過850倍數，成為台灣民間營收最大的企業，如果沒有台灣資本市場支柱，是不太可能達成，鴻海生意等於是用1元可賺12元。演講結束在媒體堵訪下，對於媒體提問中國稀土管制升級衝擊台廠，市場擔憂台積電2奈米和美國廠時程恐放緩，劉揚偉首度表態，強調持續管制對各行各業都會產生影響，短期之內目前看到的影響是有限。
