艾司摩爾財報第4季營收強勁 AI 投資正向動能擴及客戶

台積電法說會前，重要夥伴全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發佈 2025 年第三季財報，第三季銷售淨額（net sales）為 75 億歐元，淨收入為（net income）21 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 51.6%，第三季度訂單金額為 54 億歐元，其中 36億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布 2025 年第四季指引，預估銷售淨額約 92 至 98 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 53%。此外，ASML 預計 2025 年的銷售淨額與 2024 年相比將成長 15%，毛利率約為 52%，而 2026 年的總銷售淨額預期不會低於 2025 年。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第三季的總營收達到 75 億歐元，毛利率為 51.6%，與指引一致，反映 ASML 本季良好表現。」

「在技術方面，隨著客戶對 EUV 技術的導入加速，和 High NA EUV 技術的進展，我們看到產業對於微影製程的採用持續成長。為了配合我們在 3D 整合領域為客戶提供支援的計畫，我們已交付了 ASML 首款服務於先進封裝領域的產品－TWINSCAN XT:260，這是一款 i-line 微影設備，其生產力較市場上現有的解決方案高出 4 倍。此外，我們也透過與 Mistral AI 的合作，將 AI 導入到我們全產品組合中，進而提高我們系統的效能和生產力，並提升客戶製程的良率。」

「在市場方面，我們持續看到圍繞 AI 投資的正向動能，也擴及到包括尖端邏輯晶片與先進 DRAM 晶片的客戶。另一方面，我們預期中國客戶需求將下降，因此我們 2026 年在中國的總銷售淨額，將較 2024 年與 2025 年明顯減少。」

「我們預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。我們將在 2025 年 1 月份提供更多詳細資訊。」

「我們預估第四季總銷售淨額約 92 億到 98 億歐元，毛利率介於 51% 至 53% 之間。預估研發成本約為 12億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3.2 億歐元。我們預計2025年總銷售淨額將成長 15%，毛利率約為 52%，預計第四季將非常強勁。」

至於股票回購計劃近況、發放股息計劃，ASML指出，普通股每股 1.6 歐元的期中股息將於 2025 年 11 月 6 日發放。根據目前 2022 – 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第三季回購了價值約 1.48 億歐元的股份。截至 2025 年 9 月 28 日，ASML 已累計回購 900 萬股，總金額達 59 億歐元。ASML 預期無法在 2022 至 2025 年期間內完成原訂 120 億歐元的股份回購計畫，並計畫於 2026 年 1 月宣布新的股份回購方案。完整資訊請見 ASML 官網 (www.asml.com/investors)。