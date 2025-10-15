嘉縣財稅局攜手科技公司 首創去紅色鏈稅籍圖資無人機

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣財稅局攜手璿元科技開發稅籍圖資無人機，目前先採購一架，明年將採購第二架。記者黃于凡／攝影
嘉義縣財政稅務局全國首創「去紅色鏈」國產無人機查核稅籍，攜手璿元科技有限公司合作開發軟硬體，結合GIS地理資訊系統，建立稅籍資料座標化智慧查核模式，縣長翁章梁今天操作無人機試飛，驚呼視覺化操作便利流暢，見證稅籍查核邁向智慧化的新里程。

財稅局表示，中國製無人機潛藏資安風險，配合政府禁用中國資通訊產品政策，積極尋求國產國造方案，攜手本土廠商璿元科技合作，採用通過中階資安檢測國產無人機，開發一鍵起飛、自動飛行與拍攝應用軟體，並取得APP基本資安標章，降低敏感資訊外洩風險。

翁章梁說，嘉義縣幅員遼闊，偏遠山區難以抵達，財稅局清查土地稅籍難度高，如今搭配無人機與專屬軟體，可預先在電腦規畫路線，讓無人機自動勘查，拍攝影像解析度達4K，比衛星照片更清晰，以實際行動扶植國內無人機產業，也讓稅務清查作業更便利。

璿元科技執行長周玉端說，過去蘭嶼機場曾發生中國大陸製大疆無人機受管制區限制，即便已取得民航局核准，仍無法起飛，函文給大疆總公司，北京總部收到核准文件後，隔天遠端控制開放權限，無人機就能在蘭嶼機場使用，難保資料不會受到中國大陸監控。

周玉端指出，中國大陸製大疆無人機在全球市占率高達75%，去紅供應鏈主要需克服零組件困難，國內有許多優秀精密製造業者，因訂單量不足難以生產，說服業者接受小量零組件訂單，但鏡頭還是用Sony的鏡頭，台灣很難找到生產大片幅且高解析的鏡頭業者。

財稅局說明，稅籍資料空間座標化解決以往空照圖解析度低、偏遠山區難以抵達、查核人員遭遇干擾及須手動輸入等問題，無人機每架35萬元，APP買斷20萬元，目前由本局先採購1架，明年分局將再採購1架，盼大幅提升稅籍查核效率與精準度，也減少徵納雙方爭議。

嘉義縣財稅局攜手璿元科技開發稅籍圖資無人機，縣長翁章梁今天視察成果並操作無人機起飛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣財稅局攜手璿元科技開發稅籍圖資無人機，即時回傳解析度1080P，影像拍攝解析度4K。記者黃于凡／攝影
嘉義縣財稅局攜手璿元科技開發稅籍圖資無人機，縣長翁章梁今天視察成果並操作無人機起飛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣財稅局攜手璿元科技開發稅籍圖資無人機，機身通過中階資安認證。記者黃于凡／攝影
