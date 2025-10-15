數發部正與亞馬遜低軌衛星系統Kuiper談合作 遠傳將會是Kuiper營運商

數發部長林宜敬今日赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委賴士葆質詢時提問，兩岸情勢緊張，低軌衛星服務何時可開放給民間使用，林宜敬指出，數發部目前主要採用低軌衛星系統OneWeb，但也已和亞馬遜新開發的低軌衛星系統Kuiper洽談合作，未來Kuiper可能的營運商將是遠傳。

全球低軌衛星主要有三大系統，分別是Starlink、OneWeb、Kuiper以及Telesat。台灣目前主要合作的低軌衛星業者為OneWeb，賴士葆質詢時提問，SpaceX創辦人馬斯克旗下的Starlink是目前低軌衛星布局相對完整的業者，為什麼台灣不與Starlink合作？林宜敬回覆，按照台灣現行法令規定，低軌衛星電信商若要在台灣營運，本地股權至少要50%，而SpaceX不願意，所以目前並未和Starlink合作。

至於開放民間使用問題，數發部韌性管理司長牛信仁指出，中華電信OneWeb執照已經取得NCC許可，近期會開放給民間使用。現在只是看中華電信準備好之後，隨時在市場商轉，目前法令上沒有問題。林宜敬也補充說明，執照已經發放給中華電信，就看中華電信何時商轉，「這是商業行為，我不能硬性規定業者哪天營運。」

林宜敬也表示，數發部現在正在和Kuiper洽談合作，希望在OneWeb以外，還有Kuiper能作為另外選擇，Kuiper以後也會商轉，而商轉的營運可能會是遠傳。

台灣電信三雄之中，在低軌衛星領域布局腳步最快的是中華電信，而遠傳先前也曾表態，會去申請「衛星行動通訊頻率」。

遠傳電信總經理井琪先前表示，遠傳對於低軌衛星是「有規劃的」。她指出，28GHz頻譜原本就能提供衛星服務，因此，當初5G頻譜競標時，遠傳標下28GHz頻譜，就已將衛星服務列入這個頻段所要推展的業務之一，因此，遠傳未來也會向數發部申請衛星行動通訊頻率，為相關業務經營做準備。