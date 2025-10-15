劉揚偉：鴻海市值大增850倍 規劃下一個5年計畫

鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團正規劃下一個5年計畫，從鴻海公開發行迄今，市值規模成長將近850倍；從1991年至2024年，鴻海營收成長3000倍，獲利成長750倍，目前集團營收規模超過新台幣7兆元，粗估1元借款可做到12元生意規模。

金融監督管理委員會上午舉行「臺灣週」開幕活動，劉揚偉受邀出席演講，會後接受媒體短暫採訪。

他指出，鴻海於1974年由創辦人郭台銘成立，並在1991年上市，當時市值約30幾億元，如今鴻海集團在台灣市場市值超過3兆元，採用權益法認列子公司市值約4060多億元，從鴻海公開發行迄今，市值規模成長將近850倍。

在資金使用策略，劉揚偉指出，長期資金使用來源以每年淨利和折舊攤銷為主，以2024年為例，長期資金規模約2600億元，其中資本支出約1360億元，發放現金股利約750億元，長期投資180億元。

在短期資金運用，劉揚偉表示，透過借款5000多億元，主要用於營運資金，以目前集團營收規模超過7兆元粗估，原則上1元借款可做到12元生意規模。

在跨國布局，劉揚偉指出，鴻海早在1985年進入美國市場，1988年起布局中國市場，2006年進入印度，4年前集團全球廠區及辦公室據點約137個，如今在全球24個國家地區廠區及辦公室據點達到233個，資本支出連續4年成長，成長幅度超過40%。

在獲利回饋股東部分，劉揚偉表示，鴻海從1991年至2024年，營收成長3000倍，獲利成長750倍，累積現金股利超過8500億元。

從人力規模來看，劉揚偉指出，從營運迄今，鴻海集團人力成長幅度達820倍，曾經在全球員工規模超過130萬名，今年人力高峰約93萬名，主要是透過擴大自動化布局，每年以15%幅度縮減人力。