輝達10月下旬GTC大會 劉揚偉將出席並與黃仁勳會面

中央社／ 台北15日電

輝達將於10月下旬舉行GTC大會，鴻海董事長劉揚偉今天預告，他將出席盛會並規劃與輝達執行長黃仁勳面會，他也認為AI需求規模龐大，未來應用將進入各行各業；至於中國對稀土技術出口實施新管制，劉揚偉指出，若管制發展對立白熱化，勢必影響產業，不過目前觀察，短期內對鴻海集團影響有限。

金融監督管理委員會上午舉行「台灣週」開幕活動，劉揚偉受邀出席演講，會後接受媒體短暫採訪。

談到AI產業是否有泡沫化疑慮，劉揚偉指出，「AI應用才剛開始」，主要AI模型持續發展，模型從對話發展至代理（Agent）以及實體AI（Physical AI），需要龐大算力，應用從狹義的AI應用ANI（ArtificialNarrow Intelligence）、具備人類同等智慧的通用AI應用AGI（Artificial General Intelligence）、到超越人工智慧的超級AI應用ASI（Artificial Superintelligence）。

他引述數據指出，AI市場需求規模非常大，市場估算打造1GW等級資料中心得花至少500億美元，未來AI應用會進入各行各業，未來發展潛力可期。

媒體問及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）於9月底來台雙方是否見面，劉揚偉今天證實當時阿特曼來鴻海拜訪，「雙方談了很多」，談及雙邊未來合作規劃等內容。

不過記者提問鴻海在美國「星際之門」計畫布局進展、以及與日本品牌車廠日產（Nissan）合作進展，劉揚偉均未回應，隨即搭乘電梯離開會場。

