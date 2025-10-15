快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

鴻海劉揚偉：AI 還在早期階段、成長潛力巨大 將參加輝達 GTC 大會

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉15日表示，人工智慧AI）的發展，從弱人工智慧（ANI）到通用人工智慧（AGI），再到超級人工智慧（ASI），以及對話模型到AI代理，再到實體（Physical） AI，未來都需要非常龐大的算力，且尚未全面進入到各行各業，因此，發展潛力巨大，目前AI的發展仍在早期階段。

台灣周今天舉辦，劉揚偉在會後接受訪問，並問及AI是否會泡沫化時，做出以上表示。

他說，根據OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）每週要生產一個Gigawatt與市場規模，這以金錢角度換算，一個Gigawatt約500億美元，每週500億美的金額，顯示市場規模極大。

針對是否會參加輝達（NVIDIA）於美國在10月舉辦的GTC活動？是否與輝達創辦人黃仁勳會面？他說，會去參與活動，應該會與黃仁勳碰面，並可能討論未來的工作與合作。

針對中國大陸稀土管制的影響？他說，若是管制與對立持續加深，將影響各行各業；但短期目前看到的影響有限，並強調目前尚未被影響。

至於奧特曼來台灣時是否與他交流？劉揚偉表示，Sam Altman來臺灣有到公司開會，談了很多，重點在未來的工作與合作，包含但不僅限於AI伺服器。

AI 人工智慧 劉揚偉

延伸閱讀

「輝達二把手」喊建構最強 AI 系統 為未來千兆瓦 AI 工廠提供支援

全球最小 AI 超級電腦 DGX Spark 馬斯克採用 最佳代言人

輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

各有所長…美中AI競爭 黃仁勳：美未大幅領先中國

相關新聞

數發部正與亞馬遜低軌衛星系統Kuiper談合作 遠傳將會是Kuiper營運商

數發部長林宜敬今日赴立法院交通委員會進行業務報告。國民黨立委賴士葆質詢時提問，兩岸情勢緊張，低軌衛星服務何時可開放給民間...

劉揚偉：鴻海市值大增850倍 規劃下一個5年計畫

鴻海董事長劉揚偉今天表示，集團正規劃下一個5年計畫，從鴻海公開發行迄今，市值規模成長將近850倍；從1991年至2024...

輝達10月下旬GTC大會 劉揚偉將出席並與黃仁勳會面

輝達將於10月下旬舉行GTC大會，鴻海董事長劉揚偉今天預告，他將出席盛會並規劃與輝達執行長黃仁勳面會，他也認為AI需求規...

鴻海劉揚偉：AI 還在早期階段、成長潛力巨大 將參加輝達 GTC 大會

鴻海（2317）董事長劉揚偉15日表示，人工智慧（AI）的發展，從弱人工智慧（ANI）到通用人工智慧（AGI），再到超級...

雙鴻參加 OCP 展秀最新液冷方案 董座與黃仁勳女兒合照留影

散熱模組大廠雙鴻（3324）董事長林育申親率團隊參加一年一度IT盛會OCP大展，不僅在展場大秀散熱肌肉，同時也展出最新全...

輝達電力大革命 聯發科、貿聯入列夥伴…躋身800VDC供應鏈

輝達昨（14）日於官網公開次世代Vera Rubin平台大計畫，宣示資料中心進入800伏直流（VDC）電力大革命時代，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。