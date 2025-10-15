鴻海劉揚偉：AI 還在早期階段、成長潛力巨大 將參加輝達 GTC 大會

鴻海（2317）董事長劉揚偉15日表示，人工智慧（AI）的發展，從弱人工智慧（ANI）到通用人工智慧（AGI），再到超級人工智慧（ASI），以及對話模型到AI代理，再到實體（Physical） AI，未來都需要非常龐大的算力，且尚未全面進入到各行各業，因此，發展潛力巨大，目前AI的發展仍在早期階段。

台灣周今天舉辦，劉揚偉在會後接受訪問，並問及AI是否會泡沫化時，做出以上表示。

他說，根據OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）每週要生產一個Gigawatt與市場規模，這以金錢角度換算，一個Gigawatt約500億美元，每週500億美的金額，顯示市場規模極大。

針對是否會參加輝達（NVIDIA）於美國在10月舉辦的GTC活動？是否與輝達創辦人黃仁勳會面？他說，會去參與活動，應該會與黃仁勳碰面，並可能討論未來的工作與合作。

針對中國大陸稀土管制的影響？他說，若是管制與對立持續加深，將影響各行各業；但短期目前看到的影響有限，並強調目前尚未被影響。

至於奧特曼來台灣時是否與他交流？劉揚偉表示，Sam Altman來臺灣有到公司開會，談了很多，重點在未來的工作與合作，包含但不僅限於AI伺服器。