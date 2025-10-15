Check Point Software 發布《製造業安全報告》 台灣成亞太區攻擊熱點

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路安全解決方案業者Check Point Software Technologies Ltd.發布《製造業安全報告》，揭示製造業所面臨的資安挑戰。報告指出，截至2025年7月，全球製造業每個組織平均每周遭受1,585次攻擊，較去年同期增加 30%，其中台灣平均每周高達5,100次成為攻擊熱區。

報告指出，勒索軟體仍為製造業面臨的主要威脅，供應鏈互聯性放大了攻擊的連鎖效應，進一步擴大產業風險。且因製造業保有較少的客戶重要資料及客戶群較集中，加密型勒索軟體成為主要攻擊類型。在此趨勢下，製造業安全成為對營收、企業韌性與聲譽帶來直接影響的核心商業風險，除實質經濟損失外，相關連鎖效應亦將帶來諸多長遠影響，如客戶信任流失、違背合約、創新計畫延遲以及監管審查加劇等。

另外，由國家支持的駭客組織將製造業作為攻擊重點，竊取智慧財產並進行策略性破壞，過去兩年間，無人機藍圖、先進汽車設計及國防相關技術均曾遭竊，與能源、國防及關鍵基礎設施供應鏈相關的製造商亦成為攻擊目標。

Check Point提出四大建議，包括建構營運韌性，將停機視為高階層級的重大風險，確保業務連續性計畫經過測試，能在數小時內恢復，而非耗時數週；保護供應鏈，在與供應商和合作夥伴之間實施網路安全標準，要求對存取點和第三方風險保持可視性；保障智慧財產權，針對製造業的網路威脅已非隨機事件，而是蓄意策畫的戰略性攻擊，且往往涉及地緣政治因素。企業應投資於情資導向的防禦體系與危機溝通策略，將智慧財產權視為國家級攻擊者的首要目標，投資於加強監控、進階偵測以及資料外洩防護；投資主動防禦超越合規要求，採取預防優先策略，在風險萌芽階段就降低業務中斷的可能性。

製造業 智慧財產權

