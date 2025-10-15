APMIC 模型 ACE-1-24B 通過 AIEC 評測 成為首批通過的繁中模型

企業自主AI解決方案領導品牌 APMIC 15日宣布旗下繁體中文語言模型ACE-1-24B正式通過由數位發展部指導的AIEC（人工智慧評測中心）可信任測試和取得認可測試報告，成為台灣首批通過此評測的繁體中文模型之一。APMIC 將持續以自研模型為核心，提供符合評測與產業證照要求的合規AI模型，並帶頭推動行業模型標準化，協助政府、金融和製造等高標準產業加速導入可信任AI，為市場從「技術競賽」邁向「信任競賽」奠定基礎。

世界貿易組織表示，2023至2024年間全球企業AI導入雖激增115%，卻僅有62%的企業領導人與52%的員工相信AI 在組織內是被「負責任地部署」，在信任仍不足的背景下，建立可信任AI模型與標準已成為全球迫切課題。APMIC 自研的繁體中文語言模型的ACE-1-24B成為首批通過AIEC測試的繁體中文模型，符合國際級驗證標準，更展現其在隱私、安全與治理上的落地能力，為台灣產業AI模型標準化踏出關鍵一步。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，AI模型通過公正、可驗證的測試機制，企業才能放心導入，真正擁抱AI的價值。ACE-1-24B通過AIEC認證，象徵繁體中文模型已走上可監管和可導入的標準化道路。APMIC將持續致力於推動產業建立清晰的合規標準，讓政府、金融和製造等產業能安心導入 AI，轉化為數位轉型的核心力量。

史丹佛大學發布 2025年度AI Index Report 趨勢報告指出，已導入資安、法規遵循和隱私等「負責任 AI 政策」的企業中，超過四成表示有效提升營運效率並降低成本，並增進了客戶信任與品牌聲譽，凸顯「合規責任」正逐漸成為企業導入AI的核心競爭力。ACE-1-24B針對金融、政府、製造等標準要求較高的繁中場域優化，未來進一步針對以上產業的應用場景訓練特化專家模型，能在地端環境中高效部署，確保資料不出境的同時，仍可支援法規查詢、技術文件處理、金融分析等應用，協助企業建構可信任的AI大腦。

APMIC也致力於協助建立行業 AI 模型的標準化，讓金融、政府和製造業等對法遵與資安要求嚴格的產業，能建構真正可部署、可持續優化且符合監管要求的私有語言模型。