全球最小 AI 超級電腦 DGX Spark 馬斯克採用 最佳代言人
輝達將開始出貨全球最小的AI超級電腦DGX Spark，特斯拉執行長馬斯克也是DGX Spark首批用戶，輝達與聯發科（2454）合作的新品獲得全球首富採用，馬斯克意外成為這台全球最小AI超級電腦的最佳代言人。
輝達執行長黃仁勳特別現身馬斯克投資的SpaceX位於德州工廠，親自將一款DGX Spark首發產品交給馬斯克。
黃仁勳表示，輝達於2016年打造DGX-1，讓AI研究者擁有自己的超級電腦。他在OpenAI把第一套系統親手交給馬斯克，後來的ChatGPT由此誕生，點燃AI革命的序幕。而DGX Spark讓其回到最初的使命，把AI電腦交到每位開發者手中，掀起新一波的技術突破。
