高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

超微獲甲骨文 GPU 大單

經濟日報／ 編譯林奇賢、科技組／綜合報導

甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026下半年開始部署5萬顆超微圖形處理器（GPU）。

法人看好，超微AI晶片再獲大單，勢必擴大對代工廠台積電（2330）投片量，挹注台積電先進製程生產線持續熱轉，健策、群聯等超微協力廠同步沾光；預料甲骨文後續也會擴大AI伺服器委外代工訂單，鴻海、神達等代工廠同步得利。

這是雲端運算大咖再次以超微GPU，作為輝達GPU替代選項的最新案例。消息激勵超微股價美股14日早盤漲約0.3%，優於其他科技股。

OCI資深副總裁巴塔（Karan Batta）接受CNBC訪問時說，「我們覺得客戶會非常歡迎超微，尤其是在推論領域」，「我認為超微做得非常出色，就像輝達一樣，而且我認為他們都會有自己的位置。」

甲骨文將使用超微於今年稍早發表的Instinct MI450晶片。這是超微首批可組裝成大型機櫃系統的AI晶片，一組機櫃會配備72顆來運作。超微同日也發布聲明指出，甲骨文明年第3季會大舉部署該公司的MI450晶片。這個系統會包含超微的處理器和網路零件。

彭博資訊指出，此舉形同對超微技術的又一次肯定，這家總部設在加州聖塔克拉拉的公司，正致力於成為AI晶片霸主輝達以外、值得信賴的替代選項。

此前，OpenAI也與超微簽訂多年供貨合約，將採購超微AI晶片，預期每年可望為超微帶來數百億美元營收，OpenAI並可獲認股權證，最多能添購超微10%股票。

超微 AI 晶片

輝達電力大革命 聯發科、貿聯入列夥伴…躋身800VDC供應鏈

輝達昨（14）日於官網公開次世代Vera Rubin平台大計畫，宣示資料中心進入800伏直流（VDC）電力大革命時代，並...

「輝達二把手」喊建構最強 AI 系統 為未來千兆瓦 AI 工廠提供支援

有「輝達二把手」之譽的輝達超大規模和高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）表示，AI和推理的複雜度爆炸式增長，輝達已與...

全球最小AI超級電腦DGX Spark開賣 買氣看俏…帶旺聯發科出貨

輝達與聯發科攜手打造的全球最小AI超級電腦DGX Spark，瞄準AI開發者市場，今（15）日開賣，售價3,999美元（...

全球最小 AI 超級電腦 DGX Spark 馬斯克採用 最佳代言人

輝達將開始出貨全球最小的AI超級電腦DGX Spark，特斯拉執行長馬斯克也是DGX Spark首批用戶，輝達與聯發科合...

輝達電力大革命 力積電成了隱藏版贏家

輝達最新電力大革命夥伴名單當中，美國第三代半導體大廠納微半導體（Navitas）入列晶片供應商之一，由於納微已將其氮化鎵...

800VDC 電力架構 鴻海率先在高雄採用

鴻海集團全力衝刺伺服器業務，昨（14）日於2025年開放運算計畫（OCP）全球高峰會宣布，攜手輝達導入800VDC電力架...

