超微獲甲骨文 GPU 大單

甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026下半年開始部署5萬顆超微圖形處理器（GPU）。

法人看好，超微AI晶片再獲大單，勢必擴大對代工廠台積電（2330）投片量，挹注台積電先進製程生產線持續熱轉，健策、群聯等超微協力廠同步沾光；預料甲骨文後續也會擴大AI伺服器委外代工訂單，鴻海、神達等代工廠同步得利。

這是雲端運算大咖再次以超微GPU，作為輝達GPU替代選項的最新案例。消息激勵超微股價美股14日早盤漲約0.3%，優於其他科技股。

OCI資深副總裁巴塔（Karan Batta）接受CNBC訪問時說，「我們覺得客戶會非常歡迎超微，尤其是在推論領域」，「我認為超微做得非常出色，就像輝達一樣，而且我認為他們都會有自己的位置。」

甲骨文將使用超微於今年稍早發表的Instinct MI450晶片。這是超微首批可組裝成大型機櫃系統的AI晶片，一組機櫃會配備72顆來運作。超微同日也發布聲明指出，甲骨文明年第3季會大舉部署該公司的MI450晶片。這個系統會包含超微的處理器和網路零件。

彭博資訊指出，此舉形同對超微技術的又一次肯定，這家總部設在加州聖塔克拉拉的公司，正致力於成為AI晶片霸主輝達以外、值得信賴的替代選項。

此前，OpenAI也與超微簽訂多年供貨合約，將採購超微AI晶片，預期每年可望為超微帶來數百億美元營收，OpenAI並可獲認股權證，最多能添購超微10%股票。