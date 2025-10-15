800VDC 電力架構 鴻海率先在高雄採用

鴻海集團全力衝刺伺服器業務，昨（14）日於2025年開放運算計畫（OCP）全球高峰會宣布，攜手輝達導入800VDC電力架構，打造未來AI工廠基礎設施，將率先於高雄K-1專案的AI資料中心實施。

據了解，鴻海集團在輝達AI伺服器下一世代的Vera Rubin及Kyber都已拿到NPI（新產品導入）。

鴻海集團旗下鴻佰科技也展出最新輝達GB300 NVL 72，搭配最新機櫃式水冷分配單元CDU解決方案，實現新一代的能源效率。

鴻海（2317）表示，透過與輝達生態系合作，將在高雄K-1專案的AI資料中心導入800VDC電力架構，將成為集團AI伺服器、資料中心及再生能源整合應用的示範基地。持續強化在AI伺服器、電力與冷卻整合設計方面的實力，打造更安全、更節能且可快速部署的AI資料中心解決方案。

800VDC電力架構專為高密度AI工作負載打造，具備模組化與可擴展特性，能顯著降低電流與電阻損耗，減少銅導體用量、簡化電力分配與使用空間，提升能源轉換效率與降低總體用電費用。該架構亦支援輝達未來多代GPU平台，滿足下一階段AI運算需求。