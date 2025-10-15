全球最小AI超級電腦DGX Spark開賣 買氣看俏…帶旺聯發科出貨

輝達與聯發科（2454）攜手打造的全球最小AI超級電腦DGX Spark，瞄準AI開發者市場，今（15）日開賣，售價3,999美元（約新台幣12萬元）。外界預期，AI開發需求方興未艾，DGX Spark買氣看俏，聯發科出貨同步爆發。

輝達表示，DGX Spark採用Grace Blackwell架構，效能達1 petaflop（每秒千萬億次浮點運算），搭載128GB記憶體，具備在地端運行2,000億參數模型的運算能力，且機身可置於桌面，專為追求超級電腦等級效能、隨開即用的開發者、研究人員與創作者所打造，可加速代理型與實體AI研發。

DGX Spark當中搭載GB10 Grace Blackwell超級晶片，其中CPU部分是與聯發科合作開發。Grace CPU採用20核心安謀（Arm）架構，聯發科強調，這充分展現其在高效能、低功耗設計、記憶體子系統及高速介面上的技術實力。

聯發科數據中心與運算事業群副總Vince Hu認為，DGX Spark將引領AI原型設計邁入新時代，進一步實現其「讓科技從邊緣到雲端更易取得」的使命，同時有效解決在效能與功耗上的挑戰。

GB10超級晶片結合聯發科在資料中心領域的高效運算設計，以及針對消費性裝置打造的節能技術，專為AI工作負載量身設計。

宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、聯想與微星等品牌廠，都投入輝達DGX Spark相關機型販售，成為合作夥伴，後續相關出貨表現受矚目。

其中，華碩將推出Ascent GX10迷你桌上型AI超級電腦，微星則發表EdgeXpert桌上型AI超級電腦。