輝達電力大革命 力積電成了隱藏版贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

輝達最新電力大革命夥伴名單當中，美國第三代半導體大廠納微半導體（Navitas）入列晶片供應商之一，由於納微已將其氮化鎵晶片委外給晶圓代工廠力積電（6770）生產，供應輝達使用，使得力積電搖身一變，成為輝達電力大革命的隱藏版贏家。

納微原本在台積電投片，由於台積電淡出第三代半導體相關業務，今年7月，納微宣布將原本在台積電生產的氮化鎵晶片轉由力積電代工，在力積電台灣廠區製造。

業界指出，AI伺服器對電壓與電流要求愈來愈大，引爆氮化鎵商機，力積電該次的跨國合作案，成為繼台積電後，輝達另一關鍵晶圓代工夥伴。

業界分析，如果用人體比喻，台積電生產的輝達AI晶片，扮演AI伺服器大腦的角色；力積電打造氮化鎵等電源管理晶片，讓AI伺服器電力供應順暢，是供應大腦「養分」關鍵，兩者相輔相成。

據悉，納微今年5月獲輝達青睞，為其開發一款專為AI資料中心設計的先進800V高壓直流輸電架構，雙方合作運用自家的「GaNFast」氮化鎵與「GeneSiC」碳化矽技術，改進輝達最新的「Kyber」機櫃級系統，克服目前54V櫃內供電難以應付200kW以上電力需求限制。

力積電總經理朱憲國曾說，與納微在矽基氮化鎵技術上已有多年合作經驗，如今產品認證即將完成，量產在即，公司倍感振奮。

