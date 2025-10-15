「輝達二把手」喊建構最強 AI 系統 為未來千兆瓦 AI 工廠提供支援

有「輝達二把手」之譽的輝達超大規模和高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）表示，AI和推理的複雜度爆炸式增長，輝達已與逾20家夥伴合作，2027下半年將推出整合576個GPU的Rubin Ultra架構，支援新一代800VDC基礎設施，並與OCP夥伴建構開放式生態圈，將構成世界上最強大的AI系統，為未來千兆瓦AI工廠提供支援。

2025年開放運算計畫（OCP）全球高峰會於美國時間13日開幕，巴克以「塑造人工智慧開放基礎設施的未來」（Shaping the Future of Open Infrastucture for AI）為題發表演說，勾勒輝達下一個十年布局新藍圖。

業界人士指出，巴克有「CUDA之父」的響亮稱號，在輝達重要性僅次於執行長黃仁勳，更是內部盛傳接班候選人之一，有「輝達二把手」之譽，這次他代表輝達出席OCP峰會，凸顯其地位。至於輝達另一接班熱門人選是全球業務運營執行副總裁普里（Jay Puri）。

巴克表示，當前AI進入千兆瓦級時代，愈來愈多的千兆瓦AI正建設中，資料中心效能將更強大且更智能，價值提升但成本降低。例如輝達僅以兩個月時間，就將B200資料中心的開放式AI模型GPT-OSS效能提升五倍，資料中心的符元（token）交付成本從每百萬符元11美分降至僅2美分。他指出，一個配備NVL72架構的GB200資料中心，其效能和符元交付量，比同等配置H200資料中心高出15倍。這種效能實際上直接轉化為資料中心的收入，與它生產出產品的性能相比，基礎設施的成本微不足道。

輝達執行長黃仁勳先前已公開表態，採用輝達AI伺服器產品「買愈多，省愈多」，輝達產品能夠產生更高的AI投資報酬率。例如投資一個300萬美元的GB200 NVL72伺服器機架，可透過AI推論（AI token inference）產生高達3,000萬美元的營收，AI投資報酬率高達十倍，遠高於其他對手能產生的營收。

巴克演講呼應黃仁勳的「AI投報率」觀點，他也表示，輝達是硬體OCP標準的領先貢獻者，OCP的重要性是推進和提升性能、更高的密度、更智能、更高效的電力傳輸、縱向和橫向擴展接口技術，構建能大幅降低成本、提升性能，可以更加智能化，並提升績效的數據中心。他強調OCP的重要，並呼籲要共同建立資料中心技術和資料中心規劃路線圖，以打造最佳的AI與認證技術。