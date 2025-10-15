輝達電力大革命 聯發科、貿聯入列夥伴…躋身800VDC供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳凱中陳昱翔／台北報導
輝達昨（14）日於官網公開次世代Vera Rubin平台大計畫，宣示資料中心進入800伏直流（VDC）電力大革命時代，並公布最新電力大革命夥伴，聯發科集團是台灣唯一入列晶片廠，連接器大廠貿聯-KY則躋身電源關鍵系統組件供應商，成為兩大贏家。

這對聯發科（2454）與貿聯都有重大意義。聯發科已與輝達合作GB10 AI超級電腦晶片，並傳出要攜手揮軍AI PC，這次又「強強聯手」，兩家公司關係更緊密，助益聯發科業績大補。

貿聯是輝達Power whip、Rack Busbar、Busbar連接器及櫃內的資料傳輸線束等供應商，此次在輝達最關鍵的電力大革命一役也躋身供應鏈，兩家公司「親上加親」，助益貿聯後市動能將更強勁。

業界指出，因應算力不斷提升需更強電壓支援，輝達要把AI伺服器晶片輸出電壓，從目前的54V大幅拉高至800V，引爆新商機。過往輝達高度仰賴歐美晶片廠提供電源相關IC，聯發科集團躋身輝達最新電力大革命晶片協力廠，而且是台灣晶片業唯一，具指標性。

根據輝達於官網揭露的資料，最新電源大革命夥伴的晶片供應商共有14家，聯發科集團透過旗下類比IC大廠立錡打入供應鏈，與德儀、英飛凌、意法半導體、安森美、瑞薩、羅姆、ADI等國際大廠齊名。

輝達執行長黃仁勳指出，目前已有超過20合作夥伴正協力提供採用開放標準的機架伺服器，以促成未來的兆瓦級AI工廠，當中包括晶片廠、資料中心電源系統供應商，以及電源系統零組件供應商，而現在每個國家都已將AI視為下一個工業革命，看好未來市場需求將持續增長。

立錡是聯發科旗下重要的電源管理IC廠，其目前產品應用範圍包括資料中心、電動車、網路通訊、工業應用與消費性電子等領域。立錡的產品強調可為儲存裝置與伺服器提供具有低能耗、精確感應與高效能的電源管理IC。

輝達並公布七家最新電力大革命的電源系統組件供應商，貿聯則以黑馬之姿入列，最受矚目。其他還包括台達電、光寶等老面孔，以及陸企麥格米特（Megmeet）、領益（Lead Wealth）及偉創力等指標廠。

貿聯也在今年OCP峰會大秀技術肌肉，展出完整AI機櫃與高速資料中心解決方案，大秀其在高速互連、電源與光學整合領域的技術實力，同時也推出符合OCP規範的AC100A+與DC400V／800V架構電源方案，可應用於運算與電源機櫃，滿足大型AI運算需求。

貿聯集團運算及運輸事業群資深副總林明村指出，透過整合共封裝銅纖、高速互連、OCP電源及光學技術，公司不僅要持續協助資料中心營運商加速新一代AI基礎架構建置，亦可鞏固自身在全球資料中心生態系的關鍵地位。

輝達並揭露最新資料中心電力系統供應商，台廠全數缺席，由ABB、伊頓、GE Vernova、Heron Power 、日立能源、三菱電機、施耐德、西門子和Vertiv等外商包辦。

