甲骨文攜手超微搶攻AI商機 將推出採MI450晶片雲端服務

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導

甲骨文（Oracle）和超微（AMD）今天宣布，甲骨文將推出採用超微MI450人工智慧（AI）晶片的雲端服務。顯示兩者看好支援ChatGPT這類AI工具的基礎設施需求火熱而攜手搶攻。

路透社報導，根據雙方規劃，甲骨文明年第3季會先部署5萬顆MI450處理器，2027年及其後再擴大範圍。

這使得超微將要上市的晶片再添1名重要客戶，其今天盤前交易股價應聲勁揚逾3%。

此外，各家企業正為了發展AI而爭搶運算能力，這起合作案也讓甲骨文提供的處理器選擇更多。

甲骨文與超微表示：「由於下一代AI模型的成長超越現有AI叢集限制，大規模AI算力的需求正在加速擴大。」

超微上週已宣布取得ChatGPT開發商OpenAI多年AI晶片供應合約，雙方先前也一同合作針對AI任務來改善MI450設計。

OpenAI則正在打造1座預定明年採用MI450晶片的1GW（百萬瓩）設施，且據報OpenAI已與甲骨文簽下史上最大雲端運算合約之一，預計約5年內將採購價值3000億美元（約新台幣9兆2100億元）的算力。

甲骨文 OpenAI 算力

延伸閱讀

OpenAI攜手博通 2026啟動自製AI處理器

三星上季獲利締造三年多最強表現 記憶體業務好旺

雲端AI軍備賽…鴻海大贏家 廣達、緯創等沾光

OpenAI 找博通開發晶片

相關新聞

麗臺推出NVIDIA DGX Spark 點燃AI研發新火花

NVIDIA推出創始版個人超級電腦NVIDIA DGX Spark，由麗臺（2465）代理引進台灣。其高效能、低成本...

施耐德電機與輝達推出AI基礎設施參考設計 推進AI工廠在全球落地

法商施耐德電機（Schneider Electric）與輝達（NVIDIA）14日宣布攜手合作，推出兩大全新參考設計，全...

炬識科技全新資料管理系統 Athemaster MetaRoots正式亮相

台灣Data & AI系統整合與顧問服務領導品牌炬識科技（Athemaster）今（14）日宣布，推出全新資料管理系...

NVIDIA搭載聯發科G10超級晶片DGX Spark超級電腦 將於15日上市

NVIDIA DGX Spark即將上市的個人AI超級電腦，由於搭載與聯發科（2454）合作設計的GB10 Grace ...

西門子宣布合作日月光 開發半導體先進封裝工作流程

西門子數位工業軟體今天宣布，與封測廠日月光半導體合作，開發先進封裝平台工作流程，包括扇出型基板上晶片封裝（FOCoS）、...

施耐德電機推出整合電力管理與液冷控制設計 支援NVIDIA新AI架構

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機（Schneider Electric ）今日宣布與NVIDIA攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。