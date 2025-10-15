甲骨文攜手超微搶攻AI商機 將推出採MI450晶片雲端服務
甲骨文（Oracle）和超微（AMD）今天宣布，甲骨文將推出採用超微MI450人工智慧（AI）晶片的雲端服務。顯示兩者看好支援ChatGPT這類AI工具的基礎設施需求火熱而攜手搶攻。
路透社報導，根據雙方規劃，甲骨文明年第3季會先部署5萬顆MI450處理器，2027年及其後再擴大範圍。
這使得超微將要上市的晶片再添1名重要客戶，其今天盤前交易股價應聲勁揚逾3%。
此外，各家企業正為了發展AI而爭搶運算能力，這起合作案也讓甲骨文提供的處理器選擇更多。
甲骨文與超微表示：「由於下一代AI模型的成長超越現有AI叢集限制，大規模AI算力的需求正在加速擴大。」
超微上週已宣布取得ChatGPT開發商OpenAI多年AI晶片供應合約，雙方先前也一同合作針對AI任務來改善MI450設計。
OpenAI則正在打造1座預定明年採用MI450晶片的1GW（百萬瓩）設施，且據報OpenAI已與甲骨文簽下史上最大雲端運算合約之一，預計約5年內將採購價值3000億美元（約新台幣9兆2100億元）的算力。
