Power Integrations與輝達合作 加速AI資料中心轉向800 VDC電源架構

全球知名高壓積體電路領導廠商Power Integrations，今日展示其 PowiGaN氮化鎵技術對於新一代 AI 資料中心的優點。Power Integrations 在聖荷西舉辦的 2025 OCP Global Summit 上發布的新白皮書公布其1250 V 和 1700 V PowiGaN技術對於 800 VDC電源架構的優勢，NVIDIA並在本次大會上提供了800 VDC架構的更新。Power Integrations 正與 NVIDIA 攜手合作加速轉向 800 VDC電源與兆瓦級機架。

新的白皮書詳細介紹了 Power Integrations 業界首款 1250 V PowiGaN HEMTs 的效能優勢，說明了其經過實地驗證的可靠性及滿足 800 VDC 架構功率密度和效率要求 (>98%) 的能力。 此外，該白皮書還展示了單個 1250 V PowiGaN 切換開關提供了比堆疊式 650 V GaN FETs 與競品 200 V SiC裝置更高的功率密度和效率。

此白皮書還強調了 Power Integrations 的 InnoMux2-EP IC 成為 800 VDC 資料中心輔助電源供應器的唯一解決方案。 InnoMux-2 裝置的整合式 1700 V PowiGaN 切換開關支援 1000 VDC 輸入電壓，同時，其 SR ZVS 運作在液冷、無風扇 800 VDC 架構中提供超過 90.3% 的 12 V 系統效率。

Power Integrations 產品開發副總裁 Roland Saint-Pierre 說，隨著 AI 電力需求的增長，轉向 800 VDC 輸入可簡化機架設計，更有效地利用空間並減少銅使用量。 他強調，鑒於機架功率要求的攀升，公司將1250 V與1700 V PowiGaN 裝置視作主要和輔助電源供應器的理想選擇，提供 800 VDC 資料中心所需的效率、可靠性和功率密度。”

Power Integrations，這家批量生產高壓 1250 V 與 1700 V GaN 切換開關的唯一供應商，於 2018 年推出其首款 GaN IC，目前在最終產品中有超過 1.75 億個 GaN 切換開關正在使用當中，這些產品從快速充電器到資料中心再到電動車輛，不一而足。