Power Integrations與輝達合作 加速AI資料中心轉向800 VDC電源架構

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Power Integrations 與NVIDIA攜手合作 加速AI資料中心轉向800 VDC 電源與兆瓦級機架。圖／Power Integrations 提供
Power Integrations 與NVIDIA攜手合作 加速AI資料中心轉向800 VDC 電源與兆瓦級機架。圖／Power Integrations 提供

全球知名高壓積體電路領導廠商Power Integrations，今日展示其 PowiGaN氮化鎵技術對於新一代 AI 資料中心的優點。Power Integrations 在聖荷西舉辦的 2025 OCP Global Summit 上發布的新白皮書公布其1250 V 和 1700 V PowiGaN技術對於 800 VDC電源架構的優勢，NVIDIA並在本次大會上提供了800 VDC架構的更新。Power Integrations 正與 NVIDIA 攜手合作加速轉向 800 VDC電源與兆瓦級機架。

新的白皮書詳細介紹了 Power Integrations 業界首款 1250 V PowiGaN HEMTs 的效能優勢，說明了其經過實地驗證的可靠性及滿足 800 VDC 架構功率密度和效率要求 (>98%) 的能力。 此外，該白皮書還展示了單個 1250 V PowiGaN 切換開關提供了比堆疊式 650 V GaN FETs 與競品 200 V SiC裝置更高的功率密度和效率。

此白皮書還強調了 Power Integrations 的 InnoMux2-EP IC 成為 800 VDC 資料中心輔助電源供應器的唯一解決方案。 InnoMux-2 裝置的整合式 1700 V PowiGaN 切換開關支援 1000 VDC 輸入電壓，同時，其 SR ZVS 運作在液冷、無風扇 800 VDC 架構中提供超過 90.3% 的 12 V 系統效率。

Power Integrations 產品開發副總裁 Roland Saint-Pierre 說，隨著 AI 電力需求的增長，轉向 800 VDC 輸入可簡化機架設計，更有效地利用空間並減少銅使用量。 他強調，鑒於機架功率要求的攀升，公司將1250 V與1700 V PowiGaN 裝置視作主要和輔助電源供應器的理想選擇，提供 800 VDC 資料中心所需的效率、可靠性和功率密度。”

Power Integrations，這家批量生產高壓 1250 V 與 1700 V GaN 切換開關的唯一供應商，於 2018 年推出其首款 GaN IC，目前在最終產品中有超過 1.75 億個 GaN 切換開關正在使用當中，這些產品從快速充電器到資料中心再到電動車輛，不一而足。

