Ainos與新漢攜手合作 將AI Nose生態系統延伸至工業邊緣AI應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Ainosv繼結合崇越後，也與新漢攜手合作 ，將AI Nose生態系統延伸至工業邊緣AI應用。圖／ Ainos提供
Ainosv繼結合崇越後，也與新漢攜手合作 ，將AI Nose生態系統延伸至工業邊緣AI應用。圖／ Ainos提供

致力於AI嗅覺感測與氣味數位化技術的領導廠商Ainos公司今日宣布，將與工業電腦與邊緣 AI 解決方案廠商新漢 （8234） 展開策略合作，攜手將Ainos 的 AI Nose技術整合至 NEXCOM 的工業邊緣運算平台，以擴大應用於智慧製造與環境感測領域。

此次合作中，Ainos將提供完整的 AI Nose 硬體與軟體方案，整合至 NEXCOM 的邊緣 AI 與自動化系統中，使其能在製造與工業場域內，實現即時的環境氣味感測與分析。兩家公司將共同開發並行銷整合型方案，將Ainos的SmellTech（氣味科技）與其自研的 Smell Language Model（SLM）結合 NEXCOM 在工業 4.0 基礎架構的優勢，支援智慧監測、預知性維護與綠色永續運營等應用。

Ainos董事長暨執行長 Eddy Tsai 表示：「與 NEXCOM 的合作，是我們將 AI Nose 推向工業環境的關鍵一步。將氣味數據接入邊緣系統，意味著邊緣設備能理解並對氣味模式做出回應，將原本看不見的空氣訊號轉為可被操作的智慧資訊。NEXCOM 在全球市場的布局、完整的邊緣運算產品組合，以及 AIoT 解決方案的領導地位，與我們推動 AI 驅動的嗅覺感知成為工廠連網核心能力的願景高度契合。」

NEXCOM 創立於 1992 年，員工數超過 1,200 人，全球布局遍佈歐、美、亞。NEXCOM 專注於 SD-Edge 運算平台與 AIoT 解決方案，服務範圍橫跨工業自動化、機器人、智慧交通、智慧城市與醫療等領域。公司設有六大事業群，並於美國、台灣、中國設立製造據點。NEXCOM 在全球 50 個國家擁有 117 家夥伴，並獲得多項國際認證，其產品品質與環境責任亦具高度公信力。

這次合作將使 Ainos 在工業合作夥伴網絡中再添新力軍。過去 Ainos 已與半導體、自動化、機器人等產業領導者建立合作。藉由此次與 NEXCOM 的深度整合，Ainos 的商業模式 — 以 SmellTech-as-a-Service（氣味科技即服務）方式供應 AI 嗅覺能力 — 將更具規模化，可將氣味智慧運用於工業安全、品質管理與能源效益提升等具體場域。

