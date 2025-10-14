麗臺推出NVIDIA DGX Spark 點燃AI研發新火花

NVIDIA推出創始版個人超級電腦NVIDIA DGX Spark，由麗臺（2465）代理引進台灣。其高效能、低成本且易於使用，搭載NVIDIA Grace Blackwell超級晶片與NVIDIA AI軟體堆疊，賦能研究人員、數據科學家及開發者進行AI模型訓練和推論，加速AI創新。

AI Agent等創新應用的蓬勃發展，正加速推進AI相關的開發研究，市場對於高效能、低成本、且簡單易用的硬體平台需求也隨之大幅成長。為回應這股趨勢，NVIDIA特別推出創始版AI個人超級電腦NVIDIA DGX Spark，並由麗臺科技代理進軍台灣市場，讓研究人員、數據科學家、學生、AI開發者與新創團隊，即便在預算有限的條件下，也能為創新實驗與模型訓練開啟更多可能。

過去，在進行AI研究開發時，常因地端設備運算能力不足及缺乏完整的軟體環境，導致創新腳步受到影響，而NVIDIA DGX Spark的出現，徹底解決這兩大瓶頸。NVIDIA DGX Spark 透過軟硬體整合設計，讓使用者能在本地進行AI模型開發、參數微調與推論運算，大幅降低AI研發的門檻，適合邊緣運算、電腦視覺，或是影像與影片生成等應用場景。

在硬體層面，NVIDIA DGX Spark採用新一代NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片與128 GB的一致性系統記憶體，提供高達1 petaFLOP的強大效能，可用於微調AI模型，或執行如Google、Meta等多達2,000億個參數的AI模型，讓頂尖AI不再侷限於龐大機房內。

倘若需要執行較大規模的AI模型，則可透過NVIDIA ConnectX高速網路，將2台設備串接在一起，將模型規模從2,000億參數提升至4,050億個參數，快速放大AI運算能力。

在軟體層面，NVIDIA DGX Spark採用與業界AI工廠相同的作業系統NVIDIA DGX OS 7，已預先安裝好最新NVIDIA AI軟體堆疊（內容可能會隨時調整），確保開發環境的效能、穩定性和相容性，日後亦可無縫部署到NVIDIA DGX Cloud或其他NVIDIA加速技術的資料中心或雲端基礎架構，讓AI開發更加靈活有彈性。

更重要的是NVIDIA DGX Spark體積非常輕巧，長寬僅約A4的一半，可以直接置放在桌上，不必擔心空間不足的問題。

對企業來說，NVIDIA DGX Spark不只是硬體，而是通往AI創新與競爭力升級的關鍵平台，它能有效降低AI基礎建設的成本和風險，加速生成式AI與相關應用的落地，在AI競賽加速的此刻，NVIDIA DGX Spark無疑是企業布局智慧未來的最佳選擇。