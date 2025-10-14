陸管制功率半導體出口 強茂迎轉單潮大發利市
全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）面臨大陸出口限制令，導致供應鏈大亂，AI伺服器、汽車、筆電等終端應用面臨功率半導體供應缺口，台廠中，強茂（2481）產品線與安世高度重疊，迎來龐大轉單潮，本季起挹注業績，大發利市。
美中對抗態勢再度升高，大陸基於國家安全與利益，要求部分半導體產品出口需要經過官方審批，安世為大陸代工大廠聞泰科技旗下企業，雖然總部位於荷蘭，同樣必須符合大陸官方規範。
大陸相關政策，引發高度關注。業界流出安世連續發出兩封分別由首席商務官John Chang，以及EMEA區業務副總裁Ole Gerkensmeyer署名的給客戶通知信，安世在信中告知客戶「一項近期和不可預見的發展，可能會影響某些產品的供貨情況」，主因該公司遭大陸官方禁止出口特定成品元件和子元件，時間可追溯到2025年10月4日。
信中強調，相關限制令「超出了我們的控制範圍，根據其的合約條款，已構成不可抗力事件。」實施受控的訂單與履約流程，能在供應受限下仍盡可能履行出貨，該公司正以最高優先順序，處理此快速變動的情勢。
業界指出，安世是全球前三大半導體供應商，生產包括MOSFET在內的各種電晶體等小訊號半導體元件，用途十分廣泛，從要價不斐的AI伺服器、到汽車、乃至於筆電、手機等消費性產品，甚至是燈飾等小東西，都要用到。
安世接連發出兩封信通知客戶，凸顯對這次突如其來的狀況相當重視，客戶端也積極對外尋找其他供應商，掀起一波轉單效應。
台廠中，強茂與安世產品重疊性最高，客戶端已經在進行對料號，轉下單強茂。強茂證實，確實有不少客戶正在洽談中。
法人估，強茂來自安世的轉單效應，非車用部分將最先發酵，本季即可貢獻營運，明年首季車用相關小訊號半導體元件接棒挹注業績。
業界坦言，這次大陸限制安世出口，應該是針對美國市場而來，但「大家都不想有什麼閃失」，考量安世日後產品出口都要經過大陸官方審批，「耗時多久沒人知道」，轉單台廠是最好的選擇。
除了轉單力道加持外，在AI伺服器逐步放量，複雜的電路及高壓的電流轉換成為功率半導體需求提升，強茂也成功切入雲端服務供應商（CSP）ASIC伺服器供應鏈，法人看好該領域對強茂2026年營收貢獻將較今年翻倍成長。
強茂迎來龐大轉單潮之際，台半、富鼎等台灣功率半導體廠也可望分杯羹。台半具備承接轉單能力之餘，該公司於AI領域報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護。供應鏈透露，一個機櫃至少需要六至12顆保護元件，市場商機龐大，預料明年開始貢獻台半營收。
富鼎先前則說，今年業務比較大幅成長的是DC風扇，占比突破20%，下半年有機會逐季成長，主要應用在散熱風扇，相對毛利率也較高。
