施耐德電機與輝達推出AI基礎設施參考設計 推進AI工廠在全球落地

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
施耐德電機攜手NVIDIA推出全新參考設計，協助加速導入AI Ready基礎設施解決方案，大幅縮短部署時程。圖／公司提供

法商施耐德電機（Schneider Electric）與輝達NVIDIA）14日宣布攜手合作，推出兩大全新參考設計，全面支援NVIDIA Mission Control™與次世代NVIDIA Blackwell GPU架構，目的是簡化資料中心部署，協助營運商加速建構AI基礎設施，推進AI工廠在全球落地。

施耐德電機此次推出的參考設計，涵蓋業界首創整合電力管理與液冷控制的AI基礎設施控制系統，以及針對NVIDIA GB300 NVL72機櫃設計、支援單機櫃最高達142kW用電量的AI工廠基礎設施部署方案。

在首項參考設計中，施耐德電機整合了旗下Motivair液冷技術，實現電力管理與液冷控制系統的無縫互通，並全面支援NVIDIA Mission Control™——NVIDIA專為AI工廠打造的營運與協作平台。

該控制系統採用MQTT協議的即插即用架構，首度貫通OT（營運技術）與IT（資訊技術）系統，聚焦建築系統與AI基礎設施管理軟體間的無縫銜接。

施耐德電機表示，這項設計可提供標準化介面，將電力管理與液冷控制數據供上游應用、數據工具與企業系統使用，並建立電力與冷卻的冗餘配置，同時測量AI機櫃電力分布，透過精確即時的管理，確保AI部署達到最高標準的運作時間、可靠性與尖峰效能。

施耐德電機全球副總裁暨首席技術長Jim Simonelli指出，期望透過全新參考設計，簡化先進AI基礎設施的設計、部署與營運流程。此次設計整合電力管理與液冷控制，具備前瞻性與可擴充性，能有效協助資料中心營運商因應AI需求激增的挑戰。

NVIDIA資料中心工程總監Scott Wallace則表示，在邁入加速運算的新紀元，電力、冷卻與營運的整合智慧至關重要，施耐德電機最新的參考設計，將關鍵基礎設施數據匯入NVIDIA Mission Control，有助於營運商優化基礎設施營運與操作。

第二項參考設計則聚焦於AI工廠基礎設施部署，特別針對NVIDIA GB300 NVL72機櫃設計，支援單一資料中心機房中每機櫃高達142kW用電量的AI運算需求。

此設計為下一代NVIDIA Blackwell Ultra架構提供完整部署框架，涵蓋電力、冷卻、IT空間配置，以及生命週期管理軟體等四大技術領域，同時提供符合美國國家標準協會（ANSI）與國際電工委員會（IEC）標準的配置版本。

施耐德電機說明，全新NVIDIA GB300 NVL72參考設計，專注於單機櫃功率最高可達142kW的高密度叢集部署，例如搭載DGX GB300系統的NVIDIA DGX SuperPOD，經設計與優化後可承載三個GB300 NVL72叢集，並透過液對液冷卻CDU與高溫冷卻設備，為最多1,152顆GPU提供穩定運算支援。

施耐德電機與NVIDIA長期合作，持續回應資料中心對AI的迫切需求。除本次公布的新設計外，施耐德電機因應多元場景已開發9項AI參考設計，涵蓋製模組、改造資料中心以及NVIDIA GB200 NVL72和NVIDIA GB300 NVL72的叢集AI基礎設施，體現其對開發最先進、最節能、最具韌性的高性能資料中心設施的承諾。

NVIDIA AI GPU 輝達

