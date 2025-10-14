炬識科技全新資料管理系統 Athemaster MetaRoots正式亮相

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
炬識科技推出全新資料管理系統「Athemaster MetaRoots」，助企業節省跨團隊溝通成本，提升資料管理效率。圖／炬識科技提供
炬識科技推出全新資料管理系統「Athemaster MetaRoots」，助企業節省跨團隊溝通成本，提升資料管理效率。圖／炬識科技提供

台灣Data & AI系統整合與顧問服務領導品牌炬識科技（Athemaster）今（14）日宣布，推出全新資料管理系統「Athemaster MetaRoots」，協助企業節省跨團隊溝通成本，提升整體資料管理效率，結合已獲市場驗證的資料品質產品「Athemaster DQSentry」，為企業打造更完整的資料治理生態系，助力產業加速AI應用落地。

隨著生成式AI浪潮席捲全球，「沒有資料，就沒有AI」已成為企業數位轉型的核心認知。根據炬識科技觀察，台灣企業在資料治理推進上主要面臨三大挑戰，包含資料人才稀缺、缺乏兼具資料工程與治理顧問能力的複合型團隊，以及受產業結構影響，長期性治理工作的優先順序相對偏低。有鑑於此，全新資料管理系統「Athemaster MetaRoots」應運而生，專為金融、零售服務等產業具備內部開發能力的中大型企業設計，協助使用者快速理解資料結構，並提供資料透明化與自助服務供非技術部門自助探索資料，輕量化企業內各部門資料管理作業，賦能企業加速落實資料「可見、可管、可用」的治理流程。

Athemaster炬識科技執行長暨創辦人顏良修表示：「在AI高速發展的時代，資料治理已從過去的技術議題躍升為企業生存的核心共識。此次『Athemaster MetaRoots』的推出，正是期望透過全新的資料管理系統，協助企業在資料人才稀缺的環境中，有效落實管理手段並提升治理認知，以利降低導入壁壘與營運成本，助力企業建立更穩固的資料基礎，最大化資料商業價值。」

Athemaster MetaRoots透過三大核心功能，包含結構發現、自助查詢與AI解釋能力，協助企業資料分析部門橫跨不同系統探索資料結構，同時支援非技術如業務部門直接理解系統架構，提升資料追查整體效率，預期可為企業節省60%的跨部門溝通成本，並提升60%的資料管理作業效率，全面優化企業資料管理效能。

炬識科技成立至今服務範圍已擴展至金融、餐飲服務、製造業及政府部門等多元領域，成為眾多國際領導企業指定合作夥伴，並已於今（2025）年獲得多項重要認證，包含ACT台灣敏捷大賞「年度敏捷組織」、全球頂尖敏捷CEO大獎，以及2025第三屆RAC創業家投資峰會×UpStar躍星獎決選入圍。炬識科技憑藉專業顧問團隊、多元專業背景及豐富實務經驗，持續深耕資料治理領域，致力成為企業客戶數位轉型進程中的首選夥伴。

