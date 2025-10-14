NVIDIA搭載聯發科G10超級晶片DGX Spark超級電腦 將於15日上市

NVIDIA DGX Spark即將上市的個人AI超級電腦，由於搭載與聯發科（2454）合作設計的GB10 Grace Blackwell超級晶片，讓開發者能在本地端對大型AI模型進行原型設計（prototype）、微調（fine-tune）和推論（inference）。DGX Spark將於10月15日上市，預計將驅動各產業迎來新一波的AI發展。

GB10 Grace Blackwell超級晶片中Grace CPU採用20核心Arm架構，充分展現聯發科在高效能、低功耗設計、記憶體子系統及高速介面上的技術實力。結合最新一代Blackwell GPU與128GB統一架構記憶體，GB10提供高達1 PFLOP AI算力，以大幅加速模型調校與即時推論。此配置讓開發者得以運行參數量高達200B的大型AI模型，或者使用內建的ConnectX-7網路介面卡將兩台DGX Spark系統串聯，以運行參數量高達405B的模型推論。DGX Spark將強大效能盡收於精巧的機身之中，以便輕鬆置於辦公桌上，同時又以其低功耗設計而僅需標準插座即可運作。

聯發科數據中心與運算事業群公司副總經理Vince Hu表示，DGX Spark將引領AI原型設計邁入新時代，進一步實現我們「讓科技從邊緣到雲端更易取得」的使命，同時有效解決在效能與功耗上的挑戰。GB10超級晶片結合聯發科技在資料中心領域的高效運算設計，以及針對消費性裝置打造的節能技術，專為AI工作負載量身設計。

GB10 的合作奠基於聯發科技與 NVIDIA 在多個領域的深厚合作，將先進的 AI 技術帶到超大規模資料中心、物聯網應用、軟體定義汽車。

聯發科技攜手全球領先品牌，將突破性的創新理念轉化為可大規模量產的產品，涵蓋日常使用的消費性產品、企業級產品及雲端平台。聯發科技平台整合運算、AI、通訊、系統軟體，透過創新且可靠的設計，打造業界領先的每瓦效能。憑藉在架構設計、系統整合、製造及全產品生命週期服務的深厚專業，聯發科技協助客戶加速產品上市，並維持其產品在全球市場的競爭力。