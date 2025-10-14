施耐德電機推出整合電力管理與液冷控制設計 支援NVIDIA新AI架構

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機（Schneider Electric ）今日宣布與NVIDIA攜手合作，推出兩大全新參考設計，協助營運商加速導入AI Ready基礎設施解決方案，並大幅縮短部署時程。

首項參考設計為業界首創且唯一的關鍵架構，整合電力管理與液冷控制系統，包含施耐德電機旗下Motivair液冷技術，可協助無縫管理複雜的AI基礎設施元件。該設計支援互通NVIDIA Mission Control™ —— 這是NVIDIA專為AI工廠打造的營運與協作平台，具備叢集與工作負載調度等核心功能。此外，該控制系統參考設計亦可搭配施耐德電機針對NVIDIA Grace Blackwell系統所推出的資料中心參考設計使用，協助營運商緊跟加速運算的最新發展趨勢，並實現電力與液冷系統的無縫控制。

第二項參考設計聚焦於AI工廠基礎設施部署，支援單一資料中心機房中每機櫃可高達142 kW用電量的AI運算需求，特別針對NVIDIA GB300 NVL72機櫃而設計。此參考設計為下一代NVIDIA Blackwell Ultra架構提供完整部署框架，涵蓋四大技術領域：電力、冷卻、IT空間配置，以及生命週期管理軟體。該設計同時提供符合美國國家標準協會（ANSI）與國際電工委員會（IEC）標準的配置版本。

隨著AI技術快速演進，現今資料中心營運商仰賴參考設計架構，以克服高密度、GPU加速AI叢集在部署速度與效率上的挑戰。施耐德電機透過提供經驗證、記錄完整的資料中心基礎設施參考設計，協助全球營運商在新一代AI解決方案正式推出前，即可預先規劃並導入電力與液冷控制架構，同時兼顧成本、效率與可靠性。

施耐德電機全球副總裁暨首席技術長Jim Simonelli表示：「施耐德電機期望透過全新參考設計，簡化先進AI基礎設施的設計、部署與營運流程。此次設計整合電力管理與液冷控制，具備前瞻性與可擴充性，並與NVIDIA共同打造，專為實際應用場景而生，協助資料中心營運商有效因應AI需求激增的挑戰。」

NVIDIA資料中心工程總監Scott Wallace指出：「我們正邁入加速運算的新紀元，電力、冷卻與營運的整合智慧至關重要，施耐德電機最新的參考設計，將關鍵基礎設施數據匯入NVIDIA Mission Control，協助營運商優化基礎設施營運與操作。」