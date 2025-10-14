快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

施耐德電機推出整合電力管理與液冷控制設計 支援NVIDIA新AI架構

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
施耐德電機攜手NVIDIA推出全新參考設計，協助加速導入 AI Ready 基礎設施解決方案，大幅縮短部署時程。圖／施耐德電機提供
施耐德電機攜手NVIDIA推出全新參考設計，協助加速導入 AI Ready 基礎設施解決方案，大幅縮短部署時程。圖／施耐德電機提供

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機（Schneider Electric ）今日宣布與NVIDIA攜手合作，推出兩大全新參考設計，協助營運商加速導入AI Ready基礎設施解決方案，並大幅縮短部署時程。

首項參考設計為業界首創且唯一的關鍵架構，整合電力管理與液冷控制系統，包含施耐德電機旗下Motivair液冷技術，可協助無縫管理複雜的AI基礎設施元件。該設計支援互通NVIDIA Mission Control™ —— 這是NVIDIA專為AI工廠打造的營運與協作平台，具備叢集與工作負載調度等核心功能。此外，該控制系統參考設計亦可搭配施耐德電機針對NVIDIA Grace Blackwell系統所推出的資料中心參考設計使用，協助營運商緊跟加速運算的最新發展趨勢，並實現電力與液冷系統的無縫控制。

第二項參考設計聚焦於AI工廠基礎設施部署，支援單一資料中心機房中每機櫃可高達142 kW用電量的AI運算需求，特別針對NVIDIA GB300 NVL72機櫃而設計。此參考設計為下一代NVIDIA Blackwell Ultra架構提供完整部署框架，涵蓋四大技術領域：電力、冷卻、IT空間配置，以及生命週期管理軟體。該設計同時提供符合美國國家標準協會（ANSI）與國際電工委員會（IEC）標準的配置版本。

隨著AI技術快速演進，現今資料中心營運商仰賴參考設計架構，以克服高密度、GPU加速AI叢集在部署速度與效率上的挑戰。施耐德電機透過提供經驗證、記錄完整的資料中心基礎設施參考設計，協助全球營運商在新一代AI解決方案正式推出前，即可預先規劃並導入電力與液冷控制架構，同時兼顧成本、效率與可靠性。

施耐德電機全球副總裁暨首席技術長Jim Simonelli表示：「施耐德電機期望透過全新參考設計，簡化先進AI基礎設施的設計、部署與營運流程。此次設計整合電力管理與液冷控制，具備前瞻性與可擴充性，並與NVIDIA共同打造，專為實際應用場景而生，協助資料中心營運商有效因應AI需求激增的挑戰。」

NVIDIA資料中心工程總監Scott Wallace指出：「我們正邁入加速運算的新紀元，電力、冷卻與營運的整合智慧至關重要，施耐德電機最新的參考設計，將關鍵基礎設施數據匯入NVIDIA Mission Control，協助營運商優化基礎設施營運與操作。」

AI NVIDIA

延伸閱讀

追價差、穩波動、搭巨頭！00980T平衡配置…打造「劍與盾」的美股投資法

哈釋放20人質／以中混血女孩男友獲釋 身分是祕密軍人、Nvidia員工

輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

全球市值前十大公司近三年排名變化大 這ETF要挖掘兩大特性

相關新聞

炬識科技全新資料管理系統 Athemaster MetaRoots正式亮相

台灣Data & AI系統整合與顧問服務領導品牌炬識科技（Athemaster）今（14）日宣布，推出全新資料管理系...

NVIDIA搭載聯發科G10超級晶片DGX Spark超級電腦 將於15日上市

NVIDIA DGX Spark即將上市的個人AI超級電腦，由於搭載與聯發科（2454）合作設計的GB10 Grace ...

西門子宣布合作日月光 開發半導體先進封裝工作流程

西門子數位工業軟體今天宣布，與封測廠日月光半導體合作，開發先進封裝平台工作流程，包括扇出型基板上晶片封裝（FOCoS）、...

施耐德電機推出整合電力管理與液冷控制設計 支援NVIDIA新AI架構

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機（Schneider Electric ）今日宣布與NVIDIA攜手...

輝達DGX Spark明日開賣 搭載聯發科共設GB10

輝達（NVIDIA）把「AI 超級電腦」搬回桌面。新款DGX Spark將於15日開賣，採用NVIDIA與聯發科（2454）共同設計的GB10...

虹彩光電於日本CEATEC 2025 發表最新超寬溫全彩電子紙技術

全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領航者—虹彩光電，於10月14日至17日登場的CEATEC 2025盛大發表最新成果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。