正文前進Network X、Global prpl Summit兩大國際展 秀新世代寬頻技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

正文（4906）科技宣布，於10月14日至16日參加在法國巴黎舉辦的全球兩大通訊網路盛會Network X 2025及Global prpl Summit 2025，展示涵蓋AI邊緣運算、雲端安全平台，以及支援開放軟體架構prplWare的XGS-PON、Wi-Fi 7閘道器等創新產品，彰顯公司在軟硬體整合研發上的領先實力。

正文指出，將展示全球首批取得prplWare官方認證的Wi-Fi 7三頻Gateway裝置，提供電信級安全性與高度互通性的網路管理功能，助力營運商加速開放架構部署；Cloud APP Orchestrator則支援多款正文自行開發的container-based 應用軟體，同時也能夠支援第三方公司開發的軟體，透過prpl LCM系統開放的特性加速服務創新。

此外，正文也與子公司Genix Networks攜手展示Software Cloud平台，針對企業、家庭與MDU（Multi-Dwelling Unit）集合住宅場景提供靈活的雲端管理與應用整合，功能包含 Genix AI engine、智慧流量控管、Wi-Fi Mesh管理、網路安全防護，展現從硬體到軟體的完整解決方案。

正文表示，搭載輝達（NVIDIA）模組的MoAI Router與AI Box，支援邊緣運算與人工智慧應用，滿足智慧家庭、智慧企業及新興AI服務的部署需求，正文亦同步展出DOCSIS 3.1與4.0 Cable Modem系列產品，以及多款無線路由器與XGS-PON網路設備，體現公司對次世代寬頻技術的全方位布局，為營運商、企業與消費市場提供高效能、可擴展且安全的網路解決方案。

