輝達DGX Spark明日開賣 搭載聯發科共設GB10

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
DGX Spark將於10月15日上市，預計將驅動各產業迎來新一波的AI發展。圖／公司提供
DGX Spark將於10月15日上市，預計將驅動各產業迎來新一波的AI發展。圖／公司提供

輝達NVIDIA）把「AI 超級電腦」搬回桌面。新款DGX Spark將於15日開賣，採用NVIDIA與聯發科（2454）共同設計的GB10 Grace Blackwell超級晶片，單機提供1 PFLOP AI算力與128GB統一記憶體；黃仁勳並親赴SpaceX，將首批系統之一交給SpaceX 執行長Elon Musk，延續從2016年GX-1啟動的AI超級電腦敘事。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「我們於2016年打造DGX-1，讓AI研究者擁有自己的超級電腦。我在一家名為OpenAI的小型新創把第一套系統親手交給Elon，而後來的ChatGPT由此誕生，點燃了AI革命的序幕。DGX-1開啟AI超級電腦的時代，也揭示推動現代AI的擴展法則。DGX Spark讓我們回到最初的使命，把AI電腦交到每位開發者手中，掀起新一波的技術突破。」

硬體上，GB10將20核心Arm Grace CPU與最新一代Blackwell GPU整合，透過NVLink-C2C帶來較PCIe Gen5約5倍頻寬，並配備ConnectX-7 200Gb/s網路。這套配置可在本地端推論高達200B參數的模型、微調70B規模；若以ConnectX-7串接兩台DGX Spark，可推論至405B參數等級。

軟體生態則「開箱即用」：DGX Spark預載CUDA函式庫與NVIDIA AI軟體堆疊，支援NVIDIA NIM微服務與多款主流模型／工具鏈，可進行代理型AI與物理AI開發（如客製FLUX.1 影像生成、以Cosmos Reason建構視覺語言檢索／摘要、用Qwen3打造聊天機器人）。Google、Microsoft、Meta、Docker等知名客戶已著手最佳化，全球研究機構如紐約大學AI實驗室（NYU Global Frontier Lab）也加入測試。

NYU Global Frontier Lab 電腦與資料科學教授Kyunghyun Cho 表示：「DGX Spark讓我們在桌面就能取得petaflop等級的運算能力。這種全新的AI研發方式，讓我們能更快速地為先進AI演算法與模型進行原型設計與實驗，甚至可應用於醫療等重視隱私與資安的情境。」

聯發科表示，GB10將資料中心級高效運算與消費裝置節能技術「同台」落地，為從邊緣到雲端的AI工作負載帶來更佳每瓦效能，並延伸雙方在車用、物聯網與資料中心的長期合作。

聯發科技數據中心與運算事業群公司副總經理Vince Hu表示：「DGX Spark將引領AI原型設計邁入新時代，進一步實現我們『讓科技從邊緣到雲端更易取得』的使命，同時有效解決在效能與功耗上的挑戰。GB10超級晶片結合聯發科技在資料中心領域的高效運算設計，以及針對消費性裝置打造的節能技術，專為AI工作負載量身設計。」

通路方面，輝達官網自明日起開放下單，宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell、技嘉（2376）、HP、Lenovo、微星（2377）將推出合作機型；美國 Micro Center 門市同步上架，並透過 NVIDIA 全球通路供應。

AI NVIDIA 黃仁勳 SpaceX 聯發科 輝達 華碩 宏碁

