虹彩光電於日本CEATEC 2025 發表最新超寬溫全彩電子紙技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
圖左起三光產業中山正人顧問、安藤祐一部長、虹彩光電富田順二顧問、業務處長陳志偉。圖／業者提供
全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領航者—虹彩光電，於10月14日至17日登場的CEATEC 2025盛大發表最新成果。虹彩展出能承受-20°C至85°C超寬溫範圍的全彩顯示技術，並同步推出小尺寸超低功耗方案、大尺寸拼接應用與全新升級的Ming Display 2.0。透過多元產品線的展示，虹彩光電全面呈現電子紙在戶外廣告、公共資訊與智慧零售等場域的實際潛力。此次參展不僅是技術亮相，更象徵虹彩光電以「低碳環保、技術創新」為核心，推動顯示產業邁向無紙化時代的重要步伐。

全球市場需求推動電子紙跨足更多應用場景

隨著全球戶外廣告市場快速擴張，顯示技術對清晰度與可靠性的要求不斷提升。虹彩光電的新一代膽固醇液晶顯示，能呈現超過1,678萬色，色域覆蓋率突破傳統海報輸出70%，在強烈日照下依然保持清晰，同時兼顧室內場域的鮮明色彩與節能特性。在CEATEC 2025，虹彩光電將透過三大方向展現電子紙的突破性發展：首先是超寬溫全彩顯示，能在極端氣候下保持穩定效能；其次是大尺寸拼接技術，提供戶外廣告牆與大型公共資訊看板的靈活解決方案；最後是耗電量低於5mW且符合IEC 62301標準的小尺寸輕薄設計，延伸至智慧零售與室內導覽應用。同時，全新升級的Ming Display 2.0更結合影像播放與資訊展示功能，讓單一設備即可滿足交通樞紐、商業空間與公共場域的多元需求，進一步擴大彩色電子紙的應用邊界。

另一方面，為搶攻運動產業電子紙市場，虹彩光電近期更攜手日本三光產業株式會社，相關應用已於甫開季的日本職業排球聯賽曝光，成功以膽固醇液晶技術吸引球迷目光，在在凸顯電子紙跨域應用的極佳潛力。

虹彩光電現身CEATEC彰顯技術實力與品牌高度

CEATEC作為日本最大、最具影響力的年度IT與電子技術展覽，素有「日本版CES」之稱，長期吸引來自全球的產業龍頭、創新企業與公部門單位參與。在這樣的國際舞台亮相，對於虹彩光電而言，代表的不僅是產品展示，更是一種被全球市場檢視與肯定的象徵。對於一家沒有自有工廠的台灣新創來說，能夠受邀參展並受到日本市場關注，凸顯其在顯示技術上的突破與品牌能見度的提升。這次參展不只是發表新產品的機會，更是展現企業價值、鞏固技術信任與深化國際合作潛能的重要時刻。

永續承諾推動電子紙邁向新世代顯示標準

面對全球永續轉型的挑戰，虹彩光電持續以低功耗、戶外可視性與可靠性作為技術核心，推動彩色電子紙走向「科技與永續並進」的未來。透過膽固醇液晶技術的節能減碳特性，公司希望逐步取代一次性印刷，推動顯示產業真正進入無紙化的新時代。董事長廖奇璋博士表示：「我們期待彩色電子紙不僅是一項顯示技術，更是一股能驅動產業升級並落實永續願景的力量。」未來，虹彩光電將持續與國際產業夥伴攜手，將彩色電子紙從概念推向實際應用，為數位化與環境永續開啟嶄新的可能性。

虹彩光電於CEATEC 2025展出能承受-20°C至85°C超寬溫範圍的全彩顯示技術。圖／業者提供
虹彩光電近期宣布攜手日本三光產業株式會社，相關應用於甫開季的日本職業排球聯賽曝光。圖／業者提供
虹彩光電全新升級的「Ming Display 2.0」結合影像播放與資訊展示功能，讓單一設備即可滿足交通樞紐、商業空間與公共場域的多元需求。圖／業者提供
虹彩光電於日本CEATEC 2025 發表最新超寬溫全彩電子紙技術

