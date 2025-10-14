廣達旗下雲達於2025 OCP 全球高峰會展示 搭載AMD技術的開放伺服器

全球資料中心解決方案供應商廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）今日於 2025 年開放運算計畫（OCP）全球高峰會展示其最新搭載超微（AMD）技術的伺服器 QuantaGrid D75T-7U。作為雲達科技下一代伺服器平台，QuantaGrid D75T-7U 可支援 AMD Instinct MI350X GPU，實現卓越資料中心效能與密度。

QuantaGrid D75T-7U 搭載 AMD EPYC 9004/9005 系列處理器，並支援 AMD Instinct GPU 平台，專為卓越的 AI 訓練與推論效率而設計。作為目前最強大的加速伺服器平台之一，D75T-7U 可支援大規模 AI 模型，包括生成式 AI 與大語言模型（LLM），以及高效能運算（HPC）工作負載所需的先進科學運算。

「雲達科技致力於推動資料中心的開放創新與效能提升」，雲達科技總經理楊麒令表示，「與 AMD 的合作使我們能夠推出如 QuantaGrid D75T-7U 等尖端平台，支援 AMD Instinct GPU 平台與 AMD EPYC 處理器。我們很高興能將這些強大解決方案帶給 OCP 社群，協助客戶加速 AI 與 HPC 工作負載」。

「在 AMD，我們相信開放標準與生態系合作是釋放 AI 與 HPC 完整潛力的關鍵」，AMD 資料中心 GPU 業務部門業務開發副總裁 Travis Karr 表示，「透過將 AMD Instinct GPU 與 AMD EPYC 處理器整合於模組化、機櫃級系統中，我們為超大規模運算與企業客戶打造下一代 AI 基礎架構，提供高效能、能源效率與可擴展性」。

雲達科技於 OCP 全球高峰會展現其對開放標準與生態系合作的承諾。與會者可於雲達科技展位 #A41 觀看現場展示，並深入了解雲達科技搭載 AMD 技術、符合 DC-MHS 標準的解決方案。