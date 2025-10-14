廣達旗下雲達於2025 OCP 全球高峰會展示NVIDIA加速系統

全球資料中心解決方案領導廠商廣達（2382）旗下雲達科技（Quanta Cloud Technology）宣布參加 2025 年開放運算計畫（OCP）全球高峰會，並展示其搭載 NVIDIA 技術的 QuantaGrid 與 QuantaEdge 系統。

雲達科技採用模組化的輝達（NVIDIA）MGX 平台，容許元件共享，加速適用於生成式 AI 與高效能運算（HPC）的 GPU 伺服器部署。此架構具備高度彈性，支援未來 NVIDIA CPU、GPU 與 DPU 的升級，加快產品上市時間，以協助企業快速因應技術演進並在資料中心部署創新方案。此外，隨著 AI 應用日益普及，雲達科技的系統也可搭配為AI優化的 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路平台與 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 平台，支援生成式 AI 工廠。

雲達科技於 2025 OCP 全球高峰會展示的產品包括：QuantaGrid D75U-1U：專為 NVIDIA GB300 NVL72 系統設計的運算匣，搭載雙 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra 超級晶片。透過 NVIDIA NVLink 互連，可擴展至 72 顆 GPU，為大型 AI 訓練與生成式 AI 工作負載提供無與倫比的效能，並支援高吞吐量的大規模推論運算。

QuantaGrid D75H-10U：採用 NVIDIA HGX B300 平台的氣冷伺服器，搭載 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，提供極致效能，適用於大型 AI 訓練與高吞吐量推論。此系統配備八顆透過 NVIDIA NVLink 互連的 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，並具備八個 OSFP 埠，支援 800G 乙太網路或 InfiniBand，實現多節點擴展的最大頻寬。

QuantaGrid D75L-3U：採用 NVIDIA HGX 平台的液冷伺服器，專為可擴展的大型語言模型（LLM）訓練與推論而設計。搭載八顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，透過 NVIDIA NVLink 互連，並具備八個 OSFP 埠，支援 800G 乙太網路或 InfiniBand。此系統配備先進液冷技術，提升能源效率與密度，同時降低 PUE，為大規模 AI/HPC 提供卓越效能。

QuantaGrid D75E-4U：依循 NVIDIA MGX 架構設計，可作為 NVIDIA RTX PRO 伺服器，支援最多 8 顆 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。此系統特別適用於低功耗的氣冷式企業機櫃設計，為各種規模的 AI 與 HPC 工作負載提供多元加速，是重視效率與可擴展性的企業理想選擇。

QuantaEdge EGX77GE-2U：這款短機身 2U 伺服器搭載 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片，將人工智能推向網路邊緣端。它支援「AI and RAN」、「AI on RAN」與「AI for RAN」等應用，具備超低延遲、高效率與可擴展效能，迎接 5G 與 AI 時代。